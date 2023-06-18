正宮點頭「讓老公娶小三」！婚後心機出招　她崩潰想離婚了

▲小三進門後才發現，有錢的人其實是大老婆，不是丈夫，動了離婚念頭。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子同意丈夫把小三娶進家門，原來她早有應對之策，先是凍結老公的信用卡，讓丈夫與小三蜜月期間無法入住豪華飯店，接著把家中物品幾乎搬空，並把丈夫的汽車換掉。面對正宮一招接一招的經濟打壓，剛結婚8個月的小老婆忍不住動了離婚念頭。

中國報報導，這名小老婆與丈夫已結婚約8個月，是在老公第一任妻子的同意之下娶進門的二房。只不過小老婆透過臉書控訴，正宮在她進門後動作不斷，在她與丈夫新婚度蜜月準備入住4天3夜價值4500令吉（約新台幣3萬元）的豪華飯店時，正宮突然凍結丈夫的信用卡。

「在辦理入住手續的時候超尷尬，不得不取消房間」，小老婆說當時丈夫不想打電話問正宮這件事，只能換到一間600令吉（約新台幣4000元）的房間。

不過正宮的動作還沒結束，當小老婆和丈夫蜜月結束回家之後，原本家具齊全的房子幾乎全被搬空，只剩下電視、冰箱和床墊，「我們住的房子原本是大老婆用來做民宿的房子，現在我們還要付250令吉租金給她，雖然我阻止老公做這件事，但他還是付錢了」。此外，丈夫原本開的休旅車也被換成國產車。

這一切讓小老婆直說，「大老婆一個接一個的舉動，讓我想離婚，她不會粗暴，但這樣的方式讓我和丈夫的生活很痛苦」，結婚後才意識到原來有錢的人是大老婆，並非丈夫，但如今已懷有身孕，要離婚也覺得丟臉，左右為難。