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兒子欠高利貸！婆婆怕沒錢「逼媳婦墮胎」　她心寒離婚

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲兒子欠高利貸負債累累，婆婆擔憂沒錢養家，要求媳婦打掉第二胎。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名20多歲女子與丈夫相愛結婚，與公婆同住，但老公卻欠下高利貸，負債累累。然而最令她心寒的是，婆婆深怕年紀輕輕的她沒有足夠的錢養家，開口要求她打掉第二胎，讓她心灰意冷決心離婚。

星洲網報導，女律師法拉蒂雅娜分享處理過的離婚案件，一名20多歲女子平時有工作，是一名護士，與丈夫結婚後住進公婆家，扛起家中開銷。只不過面對丈夫欠下高利貸負債累累的狀況，她難以開口斥責，因為兩人和公婆同住，擔心這樣做會遭到公婆責難。

然而她沒想到的是，婆婆心中擔憂的事情，居然是怕媳婦沒有足夠的錢養家，還開口她要求打掉腹中寶寶。這個要求幾乎成為壓垮她的最後一根稻草，讓她決心離婚。

女律師法拉蒂雅娜也舉另一對20多歲的年輕夫妻為例，小倆口交往7年結婚後，因租不起一間房子，所以各自與朋友合租，過著分居的生活，偶爾才見面。然而女方後來才發現，丈夫不但會與室友發生性行為，且還有吸毒習慣，儘管男方家人知道此事，卻選擇隱瞞到底，讓才結婚一個月的她決定離婚。

法拉蒂雅娜透露，其實35歲以下的年輕夫妻更容易離婚，有些個案中，妻子抱怨丈夫不工作、花費太多時間玩遊戲，有些則是過度和其他幸福夫妻做比較才導致爭吵離婚。而17歲至35歲年輕夫妻離婚的原因多半是不夠瞭解彼此，存在經濟問題，缺乏成熟與知識，婚前未考慮是否有能力持續婚姻和養家，或是有第三方介入，有家庭干涉等問題。

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