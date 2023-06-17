　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北宣布開放全國幼兒普篩　柯文哲直呼：Ridiculous！

▲前台北市長柯文哲出席「世紀擘畫-1920年以來的臺北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲17日出席民眾黨桃園市八德區服務處的開幕剪綵典禮。針對延燒多日的新北市私立幼兒園餵藥案，新北市政府宣布開放民眾帶孩子到新北市採檢，是否是轉移焦點？柯文哲直呼，「這ridiculous（荒謬），人家說選總統不要亂罵人，但有的事情太離譜了」。

柯文哲說，這個案子拖太久了，標準作法，應該是出事要釐清真相，英文叫Timetable，什麼時候發生什麼事情要先列出來，並且要確認都是事實；再來，按照Timetable列出哪個地方有問題，再針對問題想改善方法，「怎麼會10天了，到現在都還沒看到時間表，實在很奇怪」。

柯文哲說，選舉到了會政治攻防，但政治人物吵架不關老百姓的事，小孩子有沒有安全比較重要，也不贊成每次出現問題都只想趁機操作，「所有的幼稚園要做普篩我一定反對，這沒有必要，造成更多的恐慌、造成家長跟幼稚園老師的衝突，我怎麼聽到之道沒有道理」。

至於中央成立什麼跨部會，柯文哲認為，一個警政署趕快來把事情釐清，先把Timetable做出來就知道哪裡要改進，「如果已經10天了還沒有人知道真相是什麼，這實在是胡搞」。

而新北市政府宣布開放全國民眾帶孩子到新北市採檢，是否是轉移焦點？柯文哲直呼，「這ridiculous（荒謬），人家說選總統不要亂罵人，但有的事情太離譜了」，這要怎麼篩檢？人要怎麼來？什麼標準做？真的ridiculous。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
北車旁「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了
27歲重機女遭輾捲車底　搶救7天身亡
多米多羅公布「完整對話」　反問琵琶女神：怎麼不貼後面
快訊／「姐弟戀夫妻」墜樓雙亡　驗屍結果曝
台鐵站務員被2女狂毆！「月台打到廁所」躲30分鐘　原因曝光
輾頭瞬間曝！板橋女騎士衝出　撞公車卡輪下命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幼兒園案中央扛責竟被污衊「政治操作」　賴清德辦公室怒批新北市：瘋了嗎？

新北宣布開放全國幼兒普篩　柯文哲直呼：Ridiculous！

分析／徵召滿月侯友宜2因素淪老三　藍獻3招迎頭趕上

藍稱餵藥案打擊幼保員士氣　時力：「好好做代誌」別帶風向綁架基層

羅智強為「政黨輪替大聯盟」道歉　韓國瑜留言：國民黨要爭氣

陸軍官校睽違23年正步操演　新版「劈槍姿、雙手端槍」受矚

新北市宣布全國幼童公費採檢　民進黨發言人：拿公帑替選總統買單

夏立言率團赴廈門海峽論壇　他嘆：朝野應該對統戰行為有一致立場

法國語言檢定取消國籍欄　駐法代表讚：台灣人不再寫成中國籍

不滿餵藥案處理！兒福團體號召周日抗議　邀侯友宜：來聆聽爸媽心聲

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

幼兒園案中央扛責竟被污衊「政治操作」　賴清德辦公室怒批新北市：瘋了嗎？

新北宣布開放全國幼兒普篩　柯文哲直呼：Ridiculous！

分析／徵召滿月侯友宜2因素淪老三　藍獻3招迎頭趕上

藍稱餵藥案打擊幼保員士氣　時力：「好好做代誌」別帶風向綁架基層

羅智強為「政黨輪替大聯盟」道歉　韓國瑜留言：國民黨要爭氣

陸軍官校睽違23年正步操演　新版「劈槍姿、雙手端槍」受矚

新北市宣布全國幼童公費採檢　民進黨發言人：拿公帑替選總統買單

夏立言率團赴廈門海峽論壇　他嘆：朝野應該對統戰行為有一致立場

法國語言檢定取消國籍欄　駐法代表讚：台灣人不再寫成中國籍

不滿餵藥案處理！兒福團體號召周日抗議　邀侯友宜：來聆聽爸媽心聲

台東馬蘭榮家慶端午節　長者親手包粽回憶闔家同樂

「腳趾甲8種變化」反映身體狀況！醫示警出現一徵兆：恐是癌

小S也被大哥騷擾過！「演藝圈黑料」全抖出　她拍戲被摸胸不敢吭聲

打掃阿姨領薪水「反塞錢給老闆」！背後原因超暖　網讚：善良遇感恩

永山絢斗染毒毀事業！「3電影+新電視劇」遭下架　辭演大河劇

愛吃「豬肉1部位」他險心梗喪命！無毒教母驚：膽固醇含量最高

希臘750人船難！恐海警隊「拉繩」釀禍　聯合國：多達500人仍失蹤

國民媽媽于子育台南演講　「歸零、歸零再歸零」暢談人生經歷

霍爾經歷心臟不適重返一軍先發　樂天安排曾仁和待命

視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

政治熱門新聞

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

沈富雄：這3人出手侯友宜轉危為安

郭台銘還抱總統夢？與張榮味見面動作頻頻

陳柏惟退黨內幕曝　被爆侵犯基進黨底線

霸凌案屬實　聯合報：陳右豪正式離職

快訊／羅智強為倡議「政黨輪替大聯盟」道歉　「暫時不接受訪問」

前衛生署長質疑餵藥案炒過頭：沒人高於安全量

韓國瑜66歲生日宴「藍營大咖」出席　被問會面侯友宜低調未回應

民調／引起公憤！57％民眾不滿侯友宜處理餵藥案　藍支持者也不挺

賴坤成遭爆歧視孕婦員工　怒PO千字文

台電拚增氣減煤　通霄電廠二期計畫2030年併聯發電

侯友宜小贏柯文哲重回第二？　媒體人揭藍營內部最新民調

新北市宣布全國幼童公費採檢　民進黨發言人：拿公帑替選總統買單

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

更多熱門

相關新聞

幼兒園案中央扛責竟被污衊「政治操作」　賴清德辦公室怒批新北市：瘋了嗎？

幼兒園案中央扛責竟被污衊「政治操作」　賴清德辦公室怒批新北市：瘋了嗎？

針對17日國民黨召開記者會指控新北市餵藥案是民進黨政治操作，賴清德競選辦公室發言人陳世凱反駁，從新北餵藥案發生至今，一直將此事當作政治議題操作的，從頭到尾都是新北市長侯友宜和其競選團隊，以及國民黨的黨公職，請國民黨不要做賊喊抓賊。

首宗USB線走私K毒　檢警抄6.4kg市價千萬

首宗USB線走私K毒　檢警抄6.4kg市價千萬

北車旁工地鋼筋砸車　工人急喊：完了

北車旁工地鋼筋砸車　工人急喊：完了

分析／徵召滿月侯友宜2因素淪老三　藍獻3招迎頭趕上

分析／徵召滿月侯友宜2因素淪老三　藍獻3招迎頭趕上

長官辦健走送毛巾　澎湖警諷：像參加公祭

長官辦健走送毛巾　澎湖警諷：像參加公祭

關鍵字：

幼兒園餵毒新北幼兒園毒品侯友宜新北市柯文哲影音

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

小賴和製作人關門錄音「傳不明喘氣聲」被正宮抓包

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

獨／僅花50元爽抱4.08億！大樂透頭獎幸運兒現身　中獎彩券曝

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

姊弟戀夫妻離婚仍同居　談分居竟雙亡

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面