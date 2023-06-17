新北宣布開放全國幼兒普篩　柯文哲直呼：Ridiculous！

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲17日出席民眾黨桃園市八德區服務處的開幕剪綵典禮。針對延燒多日的新北市私立幼兒園餵藥案，新北市政府宣布開放民眾帶孩子到新北市採檢，是否是轉移焦點？柯文哲直呼，「這ridiculous（荒謬），人家說選總統不要亂罵人，但有的事情太離譜了」。

柯文哲說，這個案子拖太久了，標準作法，應該是出事要釐清真相，英文叫Timetable，什麼時候發生什麼事情要先列出來，並且要確認都是事實；再來，按照Timetable列出哪個地方有問題，再針對問題想改善方法，「怎麼會10天了，到現在都還沒看到時間表，實在很奇怪」。

柯文哲說，選舉到了會政治攻防，但政治人物吵架不關老百姓的事，小孩子有沒有安全比較重要，也不贊成每次出現問題都只想趁機操作，「所有的幼稚園要做普篩我一定反對，這沒有必要，造成更多的恐慌、造成家長跟幼稚園老師的衝突，我怎麼聽到之道沒有道理」。

至於中央成立什麼跨部會，柯文哲認為，一個警政署趕快來把事情釐清，先把Timetable做出來就知道哪裡要改進，「如果已經10天了還沒有人知道真相是什麼，這實在是胡搞」。

而新北市政府宣布開放全國民眾帶孩子到新北市採檢，是否是轉移焦點？柯文哲直呼，「這ridiculous（荒謬），人家說選總統不要亂罵人，但有的事情太離譜了」，這要怎麼篩檢？人要怎麼來？什麼標準做？真的ridiculous。