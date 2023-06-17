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幼兒園餵藥案遲未見真相！全教總籲：新北市府速具體說明

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲全教總呼籲新北市政府儘速釐幼兒園藥物真相。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，不少家長擔心孩子可能是受害者，全教總今（17日）批評，新北市政府至今都未能說明具體事發狀況，連該有的行政調查結果也遲遲沒有公布，完全無法解除外界疑慮，更讓教保人員蒙上一層不必要污名，也破壞親師關係，呼籲有關單位應盡速揭露真相，停止社會耗損並重建幼教專業形象。

新北板橋私幼餵藥案延燒，現在更傳出連新北汐止某私幼孩童，也被驗出微量苯二氮平類，引發家長恐慌，全教總今天指出，早在本周一（12日）就發出聲明，希望新北市政府積極釐清各項疑點，並呼籲社會大眾宜冷靜判斷靜待案件真相，但案件本身至今不但未能釐清，反而越來越模糊，更讓幼教現場氣氛越來越詭異。

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全教總表示，近日接獲基層反映，部分縣市開始加強稽核，直接進入園所核對藥袋、託藥單，甚至質問教保人員是否知道藥品的副作用、功用跟可能影響，更有台北市政府、桃園市政府及衛福部等都大動作引導家長，要帶幼兒去驗血驗尿，彷彿全台幼兒園的教保人員通通都是「會下彩虹藥水的毒藥犯」，讓教保人員蒙上一層不必要的污名。

▲▼全教總呼籲新北市政府儘速釐幼兒園藥物真相。（圖／全教總提供）

▲全教總呼籲新北市政府儘速釐幼兒園藥物真相。（圖／全教總提供）

全教總認為，在這次案件未能有效釐清前，政府相關機關擴大採檢、查核動作，讓多數教保人員產生不被信任感及遭受負面影射，更增添家長們焦慮，這樣社會氣氛對教保環境並不健康，且部分政治人物操作引導所影射的也絕非事實。

全教總也點名新北市政府，至今未說明具體的事發狀況，行政調查結果也遲遲沒有公布，無法解除外界疑慮；並指政府有關單位推動大規模採檢，導致家長及社會陷入恐慌，並讓教保人員形象受創，也直接或間接地在破壞教保人員與家長間的信任關係，而一旦家庭與幼兒園彼此之間不存有信任，影響最大的還是幼兒本身。

因此，全教總呼籲，盡速回到事件的真相，才能停止社會耗損，對這次社會案件的真相調查報告，有關單位應該要盡速公布，才可能停止目前已產生的社會耗損，恢復安心安全及安寧的教保環境。
 

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