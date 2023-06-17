端午連假一工處轄管省道疏運措施　報您知

▲一工處呼籲端午連假，返回中南部民眾，多搭乘公共運輸工具。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午4天連假6月22日起即將到來，公路總局第一區養護工程處預估北部地區、22日(端午節)首日上午6時起，各快速公路銜接國1及國3附近路段會有第一波南下車潮，呼籲返回中南部民眾，多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

一工處表示，高速公路局於6月22日6～12時，國道1號內湖至頭份及國道3號木柵至香山等路段各交流道南向入口匝道及6月24日至6月25日13～18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口，皆實施高乘載管制，請要開車上路的民眾注意管制措施，另外銜接國道的省道、快速公路同時段勢必引入大量車潮，請用路人耐心等候，注意行車安全。

因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，一工處規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線。

另隨著疫情逐漸解封，新北市、桃園市、新竹縣及新竹市等地方政府位於省道周邊皆恢復舉辦龍舟競賽，短程出遊觀賽的車潮在6月22日(星期四)正遇南下大量返鄉車流，將造成省道等快速公路交通負荷加劇，建議用路人可避開車多時段，請短程出遊的鄉親多利用鐵路及活動接駁專車，亦可考慮使用市區道路等替代道路，避免壅塞影響出遊興致。

台61線於新竹市區有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，為因應大量車流進入竹市：(1)台68線南寮匝道自6月21日晚間9時~6月25日晚間9時禁止左轉台15線南下，另因該路段於連假首日易壅塞，一工處建議由台15線要左轉上台68線快速公路的用路人改行右轉至東大路續右轉榮濱路後再右轉接台68，避開壅塞路口，一工處也於該路段設置替代路線牌面供用路人依循行駛，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉(2)台61線鳳鼻尾隧道前竹1路口，6月21日下午15時~6月26日上午9時封閉。為確保路口淨空，於台15線竹北路段將分別於6月22日上午7~15時、6月25日下午12~20時安排義交於沿線重要路口協助疏導，請用路人遵守現場義交人員的指揮，依序前進。