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西南風攪局！端午連假降雨熱區出爐　收假後轉乾熱天氣

▲▼端午連假受西南風影響，台中以南易有降雨。（圖／賈新興）

▲端午連假受西南風影響，台中以南易有降雨。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

受鋒面北抬影響，明天(17日)西半部仍有局部短暫陣雨，花東午後有雨；端午連假受西南風影響，台中以南清晨和中午易有局部短暫雨，其他地區午後有局部短暫陣雨，不過6月25日到7月14日將轉為不易降雨天氣。

氣象專家賈新興表示，根據6月12日到6月16上午7點累積雨量顯示，這幾天降雨都在高雄、屏東，這幾天雨很明顯，累積雨量超過300毫米以上，嘉義、南投、花蓮、宜蘭這附近也有100多毫米，新竹、苗栗、台中、彰化和雲林也有90毫米到130毫米左右，雨水不是太多，但對缺水中南部地區算是有幫助，不過曾文水庫下的雨較少一些。

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針對端午連假及未來天氣趨勢，賈新興指出，明天(17日)受鋒面位於台灣北部海面，西半部有局部短暫陣雨，花東午後有局部短暫陣雨。周日(18日)到下周五(23日)開始受西南風影響，台中以南凌晨至中午前易有局部短暫雨，其他地區午後有零星短暫陣雨，下周一(19日)起天氣越來越悶熱，台中以北轉悶熱。

賈新興表示，端午節連假期間受西南風影響，台中以南清晨和中午易有局部短暫雨，6月24日至25日北部、中南部及宜花，午後有局部短暫陣雨。6月25日開始到7月14日環境穩定不易降雨。

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