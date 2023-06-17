梅雨掰了！下周好熱飆36度　午後陣雨轟2地「端午2天警戒區擴大」

▲未來一周大致天氣穩定，部分地區須留意午後局部陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周大致多雲到晴，午後東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨，海陸風輻合影響中南部清晨、上午有短暫陣雨或雷雨。端午連假前半段(6月22日~23日)雨區擴大，午後西半部各地有局部短暫雨，連假後半段(24日~25日)多雲到晴，午後降雨以山區為主。

氣象局預報員趙竑表示，未來一周天氣還不錯，下周五(23日)之前受西南風影響，環境偏乾，各地大致多雲到晴，清晨、上午中南部沿海有局部短暫陣雨或雷雨，與海陸風輻合有關；中午過後各地山區、東北部及附近平地也有局部短暫陣雨或雷雨。

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其中端午連假前半段午後雨區將擴大，趙竑指出，下周四(22日)或下周五(23日)，午後西半部各地有局部短暫陣雨。花東僅山區有雨。

端午連假後段半各地天氣大致穩定，趙竑表示，下周六(24日)過後環境偏東南風，僅東南部地區有零星陣雨，其他地方大致多雲到晴，午後降雨以山區為主。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，趙竑說明，未來一周溫度不會差太多，下周五(23日)之前，高溫大約32到34度，大台北、南部內陸、花東縱谷局部地區溫度會更高些，高溫約35到36度，東南部會有焚風發生機會。

至於未來是否有颱風發展跡象，趙竑表示，以預報料來看，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展機會，但頂多就是熱帶性低氣壓，且離台灣也很遠。