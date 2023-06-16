補班日中南部防雨襲！下周飆36度　端午連假「午後雷雨熱區」曝

▲明天補班日中南部嚴防短暫陣雨或雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明周六補班日(17日)最後一道梅雨鋒北抬，加上西南風影響，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨零星；周日(18日)到下周五(23日)受西南風吹拂，溫度逐日上升，北部高溫上看35或36度，各地多雲到晴，清晨中南部沿海有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部及山區有局部雷陣雨，端午連假後半段防午後陣雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明天(17日)鋒面逐漸北抬到台灣北部海面，但距離台灣仍近，加上西南風影響仍有水氣，中南部降雨機會高，特別是南部，不過明天晚間隨著鋒面遠離，各地降雨較零星。

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黃恩鴻說明，明天白天中南部特別是南部有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部晴朗，偶有陣雨；午後偏山區、東北部有局部陣雨。

▲周末天氣趨勢。（圖／氣象局）

周日(18日)過後到下周五(23日)為西南風影響環境，黃恩鴻表示，因鋒面系統北抬，高壓西伸，周日到下周五處西南風環境，各地多雲到晴，溫度逐日上升，高溫可到33度或以上，其中北部溫度特別高，高溫可到35度或36度；清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

端午連假自下周四(22日)到下個周日(25日)登場，除連假前二天清晨中南部沿海及午後東北部、各地山區有局部短陣雨外，端午連假後半段包括6月24日和25日天氣高溫炎熱，午後則嚴防有局部雷陣雨。