端午抽查各式粽子、餡料　花蓮查獲逾期調味料！開罰6萬立即下架

▲端午將至，花蓮縣衛生局抽驗各式粽子。（示意圖／記者許宥孺攝）

文／中央社

端午節將到，花蓮縣衛生局至食品製造業、賣場、傳統市場等查核、抽驗各式粽子、餡料及生鮮肉品等共45件，查獲逾期調味料，違反食安法，命業者立即下架並裁處6萬元罰鍰。

花蓮縣衛生局發布新聞稿表示，端午節應景食材多樣化，專案查核抽樣45件食品，包含6件粽子、34件粽子相關餡料及5件生鮮畜產品，檢驗項目包含食品微生物、化學添加物如防腐劑、漂白劑、硼酸及其鹽類、動物用藥乙型受體素等90項次，檢驗結果均符合規定。

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另外，在業者的食材倉庫、廚房等稽查，查獲有逾期的調味品，當場將證物下架攜回衛生局封存；依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處食品業者新台幣6萬元罰鍰。

花蓮縣衛生局長朱家祥呼籲相關食品業者勿心存僥倖，若有違法都將依法嚴懲，也提醒食品業者應落實自主管理，確實遵守食品安全衛生管理法相關規定。

民眾在購買粽子、乾貨配料時，應向信譽良好的廠商購買，並優先選購包裝且有完整標示食品，包括產品資訊、有效日期、廠商資訊等，避免選購來源不明食品。

業者製作鹼粽時勿使用違法添加物硼砂，俗稱「冰西」，可改用衛生福利部公告可取代硼砂的食品添加物如「三偏磷酸鈉」，可以改善粽子的硬度、粘彈性及咀嚼口感。

民眾購回的粽子應趁新鮮食用完畢，若冷藏儲存，溫度應維持在攝氏7度以下，並於3天內吃完；若冷凍儲存，溫度應控制在-18度以下，存放不超過2週，一旦發現逾期或品質有異狀時應立即丟棄。