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大陸 大陸焦點 特派現場

夏立言海峽論壇致詞　籲陸方「加快開放鳳梨釋迦」等台灣農產品

▲▼ 海峽論壇，2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲夏立言參加海峽論壇，與大陸全國政協主席王滬寧會面。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔－蔡紹堅／廈門－台北報導

中國大陸「海峽論壇」論壇大會17日上午在廈門舉行，國民黨副主席夏立言在致詞時表示，台灣農產品無法銷往大陸，例如台東的鳳梨釋迦，這對台灣農漁民、大陸廣大消費者都是很大的損失，希望大陸相關單位能重視這些問題，加快開放速度，讓支持兩岸交流的縣市能很快一點享受到交流帶來的正面影響。

夏立言提到，近年來，每當台海情勢緊張之際，國民黨仍然勇於發聲、敢於行動，要特別強調，國民黨雖面對國際環境變化等一系列挑戰，仍站穩既有立場，維持路線自信，並且堅定不移的施行，「國民黨依據黨綱、黨章，延續過去主政期間推動『九二共識』、反對台獨的政治基礎上，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作，促使兩岸重返和平繁榮的康莊大道。」

▼王滬寧在海峽論壇大會上致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,夏立言,王滬寧,宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

夏立言呼籲，兩岸應該爭取盡快恢復到疫情前的交流與合作狀態，以改善關係、恢復經濟活力，和社會元氣，「眾所周知的，過去三年疫情所造成的隔閡與不便，已經大幅度限制兩岸人民往來的意願，即使兩岸邊境管制早已取消，部份航點航班也陸續開放，但疫情累積的消息影響，已對既有的交流格局形成深遠衝擊。」

夏立言指出，過往兩岸人民頻繁交流的觀光旅遊、教育文化等領域，以及與此相關的民生經濟，恢復的情況還是相對緩慢，「事實上，唯有以人為本的交流，深度體驗彼此的美好，才能打動人心，而面對面溝通，能夠得到更正確與即時的資訊，有助於相互理解，化解歧見。」

夏立言說，在過去的三年來，兩岸圍繞著台灣農漁水產品的檢驗問題，一直沒有辦法有效的解決，如果台灣優良的產品無法銷往大陸，例如台東的鳳梨釋迦，「這對台灣基層的農漁民，和大陸廣大的消費者，都是很大的損失。」

▼台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府為台東鳳梨釋迦輸出大陸地區訂定檢疫措施規範。（圖／記者楊漢聲翻攝）

夏立言強調，近幾個月來，台灣民間也提出了不少改進方案，希望大陸相關單位能夠重視這些問題，加快開放速度，讓支持兩岸交流的縣市能夠很快享受到交流帶來的正面影響。

夏立言還說，建議兩岸不只要盡量落實海峽兩岸經濟合作架構協議，對於過去未完成的協議，也應該在條件允許的情況下推進，讓經貿交流可以持續成為確保兩岸繁榮發展的穩定器。

最後，夏立言也提到，正因為兩岸血緣相親，文化相近，同屬中華民族，哪怕彼此看法不同，但只要秉持求同存異的理念，透過持續交流合作，以智慧化解衝突，用包容尋求共識，絕對沒有什麼解決不了的問題，「我們無法改變過去兩岸衝突所造成的遺憾，但現在我們卻可以攜手再次將台海打造成和平之海，共同努力維護得來不易的和平。」

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