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飛行傘纏到電線！60多歲韓男「空中懸掛2hrs」　觸2萬伏特高壓電亡

▲▼鹿野高台飛行傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲南韓濟州島一名男子玩飛行傘時不慎纏住電線，遭當場電死。（示意圖，與本文無關／記者湯興漢攝）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓濟州島昨（16）日有一名60多歲男性，在玩飛行傘的途中被高壓電線纏住，整個人卡在電線桿上將近2個小時，後來在搶救過程中墜落地面，被判定為當場死亡。警消單位推測，男性死者是因2萬2900伏特的高壓電觸電而亡。

根據韓聯社、東亞日報報導，濟州東部消防署16日透露，當天下午4時35分左右接獲目擊民眾通報稱，在西歸浦市城山邑的觀光海岸涉地可支（섭지코지）附近，有一架正在飛行中的自帶動力滑翔傘被電線纏住。

當地119救難隊與韓國電力公司聯繫，要求切斷供電，並且出動雲梯車拯救受困電線桿上的60多歲男性A某。據報導，A某後來又在上頭懸吊了將近2個小時，直到下午6時24分左右消防人員仍在與韓國電力確認是否已經斷電的過程中，A某從空中墜落至地面，並於6時29分在現場被判定死亡。

警察與消防部門初步推測，死者是因2萬2900伏特左右的高壓電流觸電而亡，但目前仍在調查詳細的事故經過。

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