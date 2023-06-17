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南韓同志遊行衝突一觸即發！警察、公務員2千人對峙　市長反對辦遊行

▲▼大邱同志大遊行即將於17日舉辦，市府區廳公務人員和警方對峙長達數十分鐘。（圖／Twitter／queerfes）

▲大邱同志大遊行即將於17日舉辦，市府區廳公務人員和警方對峙長達數十分鐘。（圖／Twitter／queerfes）

記者羅翊宬／編譯

南韓大邱廣域市預計今（17）日在中區東城路一帶舉行「第15屆大邱酷兒文化節」（同志大遊行），豈料卻因市長洪準杓反對在鬧區舉辦，導致行政、警方罕見大規模對峙，一大清早市府便動員500多名行政公務員阻擋同志遊行工作人員設置舞台，至於警方則派出1500名人力指揮交通、協助活動順利進行。

根據《韓聯社》，東城路商圈是大邱市最為繁華的地帶，位於地鐵中央路站至半月堂站東側區域，而第15屆大邱同志大遊行即將在此舉辦，為此大邱市府和中區區廳等共500多名行政公務人員上午7時進入中央路大眾交通專用地區，而警方則派出20個機動隊共1300多名警力和交通警察、一般職員200人，共為1500名人力阻擋市府，雙方對峙局面長達560公尺。

大邱市府、中區區廳將同志大遊行占用道路的行為視為違法，因此派出公務人員極力阻擋活動舉辦方設置任何攤位或舞台；至於大邱警察廳則認為，必須依據憲法等相關法律保障同志大遊行舉辦的權利，是受法律保障的正當集會，因此對於活動舉辦持正面態度，在指揮交通上，要求市內公車等所有車輛必須繞過大眾交通專用地區。

大邱同志大遊行舉辦人員將從上午9時30分起陸續讓舞台車輛、相關物品、懸掛橫布條車輛等進入大眾交通專用地區，並在道路上設置40個攤位，而遊行用車輛、表演舞台車輛等將於中午陸續抵達，不過市府和區廳公務人員從上午9時25分便開始試圖阻擋，雙方對峙30多分鐘。

市府和區廳公務人員甚至「螳臂擋車」，以身體阻擋活動車輛進入，警方則以推擠的方式阻擋公務員的行徑，雙方展開10多分鐘的對峙，其中一名組長級的公務員在過程中受傷、跌坐路邊，同志遊行主辦人員則為警方加油打氣，「大邱警察加油！」

大邱市長洪準杓隸屬執政黨、同時也是被歸類為保守派政黨的國民力量，長期以來對於性少數族群議題、性別議題等持負面態度，他17日上午在半月堂十字路口召開記者會，表達反對同志大遊行「違法」占用道路的態度，同時譴責警方推擠公務人員、甚至協助同志大遊行舉辦的行為，表示將向大邱警察廳長究責。

▲▼洪準杓去年6月當選大邱市長。（圖／達志影像／newscom）

▲洪準杓去年6月當選大邱市長。（圖／達志影像／newscom）

事實上，洪準杓早在活動舉辦前，就曾2度在臉書發文反對同志大遊行的舉辦，他16日表示「性少數族群不到總人口的1%，難道只有他們的權益重要，其他99%的性多數族群（指異性戀）的權益就不重要嗎？我無法接受妨礙大眾交通、非法占用道路的行為，且更禁止公共猥褻等淫亂行為的發生。」

洪準杓9日也表示，「我反對同志大遊行的舉辦，同志大遊行只會招致市民朋友的反感，在性文化上為青少年帶來錯誤觀念，且為東城路商圈帶來負面形象，雖然性少數族群的權益很重要，但其他人的權益也非常重要。」

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關鍵字：

日韓要聞南韓大邱同志遊行

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