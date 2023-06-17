北韓勞動黨昨召開八中全會　金正恩親自出席！討論國防、外交議題

▲北韓朝鮮勞動黨16日起召開八中全會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從昨（16）日起正式召開朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第8次全體會議（八中全會），由擔任國務委員長的最高領導人金正恩主持，檢討2023年上半季各部門在經濟問題上取得的成績和實際政策執行狀況，以及討論多變的國際情勢，預估可能討論將於何時再次發射軍事偵察（間諜）衛星。

根據北韓官媒《朝中社》今（17）日上午報導，北韓朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第8次全體會議的擴大會議於16日起，在金正恩的主持下召開，現場則由中央委員會政治局常務委員會委員、政治局委員、候補委員、中央委員會委員和候補委員參加。

至於朝鮮勞動黨中央委員會和內閣相關部門幹部，以及道、市、郡人民委員長、農村經理委員長、中央機關與重點工廠、企業所等幹部則出席旁聽。

報導指出，會議上談及在國家外交的政策問題，包括強化黨務發展、國家建設，以及面臨多變國際情勢時的外交與國防戰略。

南韓《韓聯社》分析，隨著美中競爭、美俄衝突等「新冷戰」局勢更加明朗化，北韓可能在八中全會擴大會議上討論，如何加強和中國、俄羅斯等同盟國間的合作，一同對抗美國、南韓、日本。另外，北韓5月31日發射運載火箭千里馬-1型失敗，因此會議上也可能討論強化國防能力的方案，包括計畫何時再度發射火箭千里馬-1型。