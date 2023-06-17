　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓勞動黨昨召開八中全會　金正恩親自出席！討論國防、外交議題

▲▼北韓朝鮮勞動黨16日起召開八中全會。（圖／路透）

▲北韓朝鮮勞動黨16日起召開八中全會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從昨（16）日起正式召開朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第8次全體會議（八中全會），由擔任國務委員長的最高領導人金正恩主持，檢討2023年上半季各部門在經濟問題上取得的成績和實際政策執行狀況，以及討論多變的國際情勢，預估可能討論將於何時再次發射軍事偵察（間諜）衛星。

根據北韓官媒《朝中社》今（17）日上午報導，北韓朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第8次全體會議的擴大會議於16日起，在金正恩的主持下召開，現場則由中央委員會政治局常務委員會委員、政治局委員、候補委員、中央委員會委員和候補委員參加。

至於朝鮮勞動黨中央委員會和內閣相關部門幹部，以及道、市、郡人民委員長、農村經理委員長、中央機關與重點工廠、企業所等幹部則出席旁聽。

報導指出，會議上談及在國家外交的政策問題，包括強化黨務發展、國家建設，以及面臨多變國際情勢時的外交與國防戰略。

南韓《韓聯社》分析，隨著美中競爭、美俄衝突等「新冷戰」局勢更加明朗化，北韓可能在八中全會擴大會議上討論，如何加強和中國、俄羅斯等同盟國間的合作，一同對抗美國、南韓、日本。另外，北韓5月31日發射運載火箭千里馬-1型失敗，因此會議上也可能討論強化國防能力的方案，包括計畫何時再度發射火箭千里馬-1型。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／重機、電動車互撞！　1死1傷
喜宴鹹豬手！妙齡女翻臉離席　家遭潑油縱火
「40噸滾燙瀝青」灑下！　福州母子路過活活燙死
今年「補班日」只剩1天！　還有三大連假...請假攻略曝光
快訊／《原子少年》成員賭博欠債！　本人道歉了
快訊／自殺防治大佬「遭控性騷擾」　衛福部拔職務
「廢校海嘯」來襲！　近兩百所學校達標
林玟誼被男星「抱緊強吻」！　同場演員衝上拉人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／烏干達國中遭恐怖攻擊　宿舍燒毀！至少25死8命危

北韓勞動黨昨召開八中全會　金正恩親自出席！討論國防、外交議題

德出土3000年前青銅劍「還在發光」　保存狀態奇佳！考古家也驚訝

不是巴赫姆特！戰火重心南移「轉向馬力波」　烏官員曝反攻進展

南韓同志遊行衝突一觸即發！警察、公務員2千人對峙　市長反對辦遊行

德國新天鵝堡命案　21歲女反抗性侵慘死山谷！校方悼：剛畢業1個月

BTS迎10周年！漢江公園估湧入30萬粉絲同慶　警全面戒備

領國防補助卻設「孔子學院」被關切　美大學宣布：月底前關閉

唐鳳訪英「傳會晤英國安全大臣」！　路透：打破傳統外交政策

美日菲首度召開國安會議　強調「維持台海和平」重要性

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

快訊／烏干達國中遭恐怖攻擊　宿舍燒毀！至少25死8命危

北韓勞動黨昨召開八中全會　金正恩親自出席！討論國防、外交議題

德出土3000年前青銅劍「還在發光」　保存狀態奇佳！考古家也驚訝

不是巴赫姆特！戰火重心南移「轉向馬力波」　烏官員曝反攻進展

南韓同志遊行衝突一觸即發！警察、公務員2千人對峙　市長反對辦遊行

德國新天鵝堡命案　21歲女反抗性侵慘死山谷！校方悼：剛畢業1個月

BTS迎10周年！漢江公園估湧入30萬粉絲同慶　警全面戒備

領國防補助卻設「孔子學院」被關切　美大學宣布：月底前關閉

唐鳳訪英「傳會晤英國安全大臣」！　路透：打破傳統外交政策

美日菲首度召開國安會議　強調「維持台海和平」重要性

每坪95萬！　板橋2社區再奔「實價天花板」

快訊／派出所旁車禍！重機電動車互撞「2騎士噴飛倒地」　1死1傷

韓國瑜66歲生日宴「藍營大咖」出席　被問會面侯友宜低調未回應

屏東美女議員許馨勻遭「下體緊貼」噁男身分曝　檢將傳訊到案

錄影狂被提林襄、Wendy名字！　孫生「真實反應」全播出：什麼東西

恐被交易？威廉森被爆與鵜鶘關係疏遠　沃神預估「開季還會在」

福斯「大改款Tiguan」內裝曝光！搭15吋大螢幕、排檔桿位置異動

婦騎車橫越四線道「被撞飛10m慘死」玻璃成蜘蛛網　驚悚影像曝

快訊／烏干達國中遭恐怖攻擊　宿舍燒毀！至少25死8命危

媽拿黑色垃圾袋做雨衣！　牠穿上變無臉男：畢業證書是雞腿換的？

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

21歲女大生剛畢業　反抗性侵慘死新天鵝堡

台灣男性「陰莖平均12.6cm」低於全球

17歲女開車睡著　車上4家人一起墜崖死亡

28歲女假冒17歲高中生　上學1年才發現原因曝光

他3.13秒解魔術方塊　破世界紀錄

20歲妹飯店內工作！遭外籍客拉進房性侵

哈利、梅根Spotify腰斬　節目解約

人夫自曝「婚姻幸福秘訣」：定期偷吃

遊日注意！　他戴「金項鍊」竟被當罪犯看待

太渣！她婚前才知未婚夫真面目崩潰分手

她結婚沒邀同學　還求贊助蜜月費用近萬元

巨鳥撞進駕駛艙「鳥屍半掛」飛行員滿臉血

巨蛇被吊扇瘋狂巴頭　女只拍不救下秒慘了

更多熱門

相關新聞

南韓同志遊行衝突一觸即發　警、公務員對峙

南韓同志遊行衝突一觸即發　警、公務員對峙

南韓大邱廣域市預計今（17）日在中區東城路一帶舉行「第15屆大邱酷兒文化節」（同志大遊行），豈料卻因市長洪準杓反對在鬧區舉辦，導致行政、警方罕見大規模對峙，一大清早市府便動員500多名行政公務員阻擋同志遊行工作人員設置舞台，至於警方則派出1500名人力指揮交通、協助活動順利進行。

BTS迎10周年估湧入30萬粉絲　警全面戒備

BTS迎10周年估湧入30萬粉絲　警全面戒備

美日菲國安會議　強調「台海和平」重要性

美日菲國安會議　強調「台海和平」重要性

日本參院通過「LGBT理解法案」

日本參院通過「LGBT理解法案」

日本合意性行為年齡提高至16歲

日本合意性行為年齡提高至16歲

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮朝鮮勞動黨金正恩

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

21歲女大生剛畢業　反抗性侵慘死新天鵝堡

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面