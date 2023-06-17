BTS迎10周年！漢江公園估湧入30萬粉絲同慶　警全面戒備

▲防彈少年團迎來10周年，大批粉絲將齊聚漢江公園慶祝。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓男子團體防彈少年團6月迎來出道10周年，為了與粉絲同慶，預計展開為期2周的宣傳慶祝活動，而此次10周年的主要活動將於17日晚間在首爾汝矣島漢江公園舉行，初步估計將會湧入至少30萬名粉絲。有鑑於2022年梨泰院曾發生萬聖節慘案，因此南韓當局也不敢大意，總理韓惪洙下令要求警方嚴陣以待，採取全面安全防範措施。

根據《韓國先驅報》報導，韓惪洙表示，現場活動預計會同時有大量人群聚集，且施放煙火，由於擔心大量人員在短時間內通過橋樑、道路以及其他區域，進而發生人群推擠事故，因此政府將會把安全管理放在首要位置。他強調，地方政府必須制定有效的措施，包含對於外國遊客的安全警示、標誌，以及緊急情況下的醫療規劃。

▲活動上午就已經有大量粉絲聚集在漢江公園。（圖／讀者提供）

負責管轄該地區的永登浦警察局表示，會實施全面性的安全措施，同時檢查舞台情況以及逃生路線，並實施交通管制。警方也指出，17日下午2時起會派出630名警力到會場與附近區域進行交通管制，同時加強取締楊花大橋、漢江大橋和奧林匹克大路等地的違規停車。

考量到人群密集程度，當局更考慮要讓地鐵暫停停靠漢江公園旁的汝矣渡口站，避免同時間有大量人群一次湧入。