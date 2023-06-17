南韓「鹽價暴漲75%」！受日本排放核廢水影響　民眾掃空超市貨架

▲南韓民眾擔憂海鹽受到日本排放福島核電廠廢水汙染，在預期心理影響下，位於大田廣域市西區屯山洞的一間大型超市，海鹽被搶購一空。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著日本政府預告即將排放福島核電廠廢水，導致南韓民眾人心惶惶，共同民主黨等在野政黨擔憂海洋遭到汙染，漁民們則憂心生計受到影響，就連海鹽價格也受預期心理影響而大幅飆漲75%，占南韓全國總產量達80%的新安鹽因受今年氣候潮溼影響，導致產量大減，超市貨架上的海鹽全被民眾搶光。

根據韓媒《韓國經濟》、《釜山日報》，日本即將排放福島核電廠廢水，南韓消費者普遍擔憂核廢水隨著潮流汙染南韓海域，對國內漁產、海鹽生產造成負面影響，韓國農畜產食品流通公社16日統計指出，粗鹽5公斤售價為1萬2942韓元，比起一個月前的1萬2500韓元上漲3.5%、比起一年前的1萬1851上漲15.7%。

至於中間流通商的價格上漲更是驚人，光是工業用鹽20公斤販賣量排行第1至3名的產品，其價格比起10天以前平均飆漲75.9%。

報導分析，除了日本福島核電廠排放廢水造成一般消費者擔憂食用海鹽的品質，造成海鹽價格飆升，其實近年來的氣候因素、鹽田面積驟減也是造成鹽價飆漲的原因，由於鹽田收益持續驟減、勞動力難求，導致農家轉而選擇在既有的鹽田架設太陽能發電設施，南韓全國鹽田面積原本2012年有1萬143公頃，至去年僅剩8362公頃，減少了17.6%，等於10年來減少了超過2座汝矣島面積的鹽田。

▲南韓鹽價飆漲，首爾民眾在超市選購鹽。（圖／CFP）

氣候變遷也造成鹽價飆漲，每年3至10月為鹽的產季，在這之間若降下過多雨量，會導致鹽的日照量不足，進而造成產量驟減，例如2013、2018、2020年就因暴雨和颱風等影響，造成市面上的鹽產量減少、價格暴增，至於全羅南道新安郡所生產的海鹽占全國總產量達80%，然而今年4至5月降雨量增加，導致海鹽產量減少，直到6月氣候條件才好轉，因此預估7月海鹽出貨才會恢復正常。

新安海鹽生產者聯合協會會長李哲順（이철순，音譯）昨（16）日發表聲明，指出最近部份農協（農會）集中勞力在收購洋蔥、蒜，導致海鹽出貨業務延遲，在加上近日媒體報導加油添醋，造成海鹽訂貨量暴增，農協業務處理能力幾近癱瘓，他呼籲民眾等到7月再來購買海鹽，因為最近海鹽不僅價格貴、且品質也不太好。

根據《韓聯社》，受到日本即將排放福島核電廠核廢水影響，學校家長們擔心營養午餐食材受到影響，為此首爾市教育廳關係人士今（17）日表示，未來用於學校營養午餐的食材，在輻射檢測上將不再採取抽樣調查，而是實施全數調查。