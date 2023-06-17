監理站攜手屏東郵局　首創i郵箱寄回報廢車牌…24小時不打烊

▲屏東監理站攜手屏東郵局，首創i郵箱寄回車牌，24小時不打烊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為讓民眾辦妥車輛牌照網路線上報廢或繳銷登記後，提升民眾繳回車牌便利性，屏東監理站今(17)日與屏東郵局進行跨機關合作，鼓勵民眾利用「i郵箱」寄回車牌，主打24小時不打烊、運費便宜、兼顧郵寄安全與隱私，提升民眾繳回車牌便利性。

為節省民眾往返監理機關辦理車輛異動時間，自2020年10月起可至「監理服務網」或「監理服務」APP線上辦理報廢及繳銷，因為還要繳回車牌才算完成手續，民眾需要配合監理站服務時間繳回車牌，雖然也能利用快遞寄送繳回，但快遞費用至少百元起跳，耗時又花錢。

為加強便利性及鞏固雙方共同合作意願，屏東監理站17日與屏東郵局進行跨機關合作，攜手i郵箱聯合寄送服務，寄回車牌最低只要60元。自即日起民眾於網路辦妥車輛報廢或繳銷程序後，持包裹好的車牌、手機、電子票證或郵局金融卡赴i郵箱設置處，填寫託運單後黏貼包裹，按完操作流程、線上繳納郵資後放入箱內，關上箱門即完成寄送，24小時全時段不打烊皆能寄送，不僅運費低廉，兼顧安全與隱私，又有效率的送達監理站，大大提高民眾繳回車牌便利性。

屏東監理站站長羅振瑞表示，為節省民眾往返監理站臨櫃繳牌時間與交通費用，甚至降低往返路途衍生交通風險，攜手屏東郵局以屏東縣69處i郵箱為試辦範圍，提供車牌寄回24小時不打烊服務，民眾多加利用。