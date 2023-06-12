計程車6／15起未投保旅客責任險　最高罰3萬元

▲屏東監理站電話通知每位計程車駕駛應投保旅客責任險 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

計程車從業車輛，於6月15日起都應該投保每名乘客保額新台幣150萬元以上旅客責任險，未依規定投保，將處罰新台幣3,000元以上3萬元以下，屏東監理站籲請運將朋友們注意。

屏東監理站表示，以往發生車禍事故，駕駛與乘客一旦有受傷，醫藥費及無法工作時的維生費用，將造成駕駛及乘客沉重的負擔，為保障計程車乘客權益，也分擔計程車駕駛賠償風險，立法院2022年已3修法，自今年6月15日起，計程車不再只有加入計程車隊，才參加團體旅客責任保險，而是所有的計程車從業車輛，都應該投保每名乘客保額新台幣150萬元以上旅客責任險，未依規定投保，將處罰新台幣3,000元以上3萬元以下。

站長羅振瑞表示，這次修法以前，只有加入計程車隊的駕駛人，車隊公司會依「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定，為參加車隊的會員，投保團體旅客責任險之外，其他靠行駕駛、合作社計程車及個人計程車行並未強制規定投保，以致部分駕駛人為了省錢就沒有投保，事故發生時龐大的費用往往無力負擔，乘客無法獲得保障，駕駛也陷入經濟困境。

屏東監理站呼籲，6月15日起計程車倘未投保旅客責任險，除了罰鍰外，各地監理機關在辦理過戶、變更、領牌等各項相關業務時，將查核旅客責任保險證明文件，而且定期檢驗車輛時，監理機關及代檢廠也會要求出示旅客責任保險證明文件，所以不投保的話將無法驗車，請務必在6月15日前完成投保，不僅提供乘客更好的保障，也讓計程車駕駛行車時更加安心。