年輕機車肇事死亡率上升　屏東監理站潮州駕訓班機車考照簡訊千元吃到飽

▲屏東監理站結合潮州駕訓班機車考照試辦千元吃到飽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升普重機駕訓補助的資訊傳播，屏東監理站選擇潮州駕訓班，試辦發布適地性簡訊廣播，提醒民眾6月底前可憑簡訊以優惠價1000元，報名參加駕駛訓練，以提高機車駕駛的安全性。

監理站表示，近年來，機車成為許多人代步的首選，2022年屏東縣18~24歲肇事死亡年輕人比例上升4.8%，駕駛人須要接受正規駕駛訓練，才能確保自己和他人的安全。

為了提供更好的駕訓課程，交通部持續推出機車上駕訓的政策，屏東縣地區112年度可補助1740名，目前大部分家長及學生觀念已漸漸轉變，願意花費讓子女接受駕訓班正規訓練，獲取正確駕駛觀念及技巧。

站長羅振瑞表示，因目前宣導方式效果有限，經問卷調查結果，家長同意讓剛滿18歲的小孩上普重機駕訓班的意願頗高，除了例行宣導方式外，參考氣象局發布地震警示簡訊的模式，使用適地性簡訊廣播的方式推廣，可依地區、年齡、性別加以篩選，以符合所需的對象條件。為提升普重機駕訓補助的資訊傳播，選擇潮州駕訓班試辦。

潮州地區徐媽媽反應，很感謝交通部推動「機車駕駛訓練計畫」補助的政策，由於收到屏東監理站所發出的推廣簡訊，得知這個訊息，為了可以取得機車駕駛正確觀念，決定讓女兒從基礎的駕駛技術，透過正規駕訓班取得，未來在道路才能夠安全駕駛。

而屏東監理站將持續與駕訓班進行合作，期能推動更多年輕人參與。