車齡逾35年古董車可領牌上路！古董車號牌出爐　1.3萬張牌12月可領

▲交通部首推古董車專用車牌。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

車齡超過35年以上的古董汽機車也可上路了，交通部首度推出古董車專用號牌，採用「棕底白字」，最快12月可申請，規劃古董汽車、古董機車車牌編碼各別有6560副，限定星期日、紀念日或休息日上路行駛，辦理活動或檢驗額外申請不在此限，另不可行駛國道，違規上路將罰900到1800元。

交通部副司長蔡書彬指出，為鼓勵文化保存及記錄歷史，參考世界各國對古董車訂有管理機制，國內對古董車上路已有共識，朝古董車領用專用牌照方向規劃制度，為展現古董車及其號牌特殊性，古董車專用號牌顏色為「棕底白字」，編碼分配古董汽車為KUA-0001~9999、古董機車為KUM-0001~9999各6560副，總計1萬3120副，式樣、字體、材質和防偽與現行號牌相同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼古董車車牌樣式出爐，上圖為汽車，下圖為機車。（圖／交通部）

交通部說明，古董車認定4標準，包括車齡超過35年車古董汽機車；取得原廠或代理商出具古董車證明文件，或國外政府核發古董車號牌證明文件或經交通部認可單位出具符合古董車認定條件證明文件；車輛外觀、底盤結構、引擎、變速箱、煞車以及轉向系統應與原製造廠出廠狀態相同，使用零組件應為原廠製造或符合原廠規格複製品；及國內外已領照使用未報廢車輛等。符合條件才可申請認定為古董車，並依規定申請車輛型式安全審驗。

蔡書彬指出，古董車要上路除要領排外，也限制周日、紀念日或休息日才能行駛，如果有需要參加古董車活動或辦理定期檢驗，經公路主管機關許可則不在此限，但活動範圍必須要在公路主管機關或市區道路主管機關許可範圍，不可超過轄區；此外，古董車不能上高、快速道路，主要是安全上考慮，除非是經主管機關許可辦活動封路則不在此限。

▲交通部首推古董車專用車牌，最快12月開放領牌。（圖／記者李姿慧攝）

交通部專門委員趙晉緯表示，古董車牌已由公路總局製作中，最快12月可申請車牌，領牌後就可以依指定日期上路，若未依規定上路，將可罰900到1800元，另違規上國道也同樣罰900到1800元，主要是國道最低速限為60公里，老車要滿足最低速限有其困難，可能會與其他車輛產生速差發生安全疑慮，因此初期不開放上高速公路。

趙晉緯指出，根據國內曾舉辦過古董車聚會，至少有200多輛參加，顯示國內古董車有一定數量。

▼古董車最快12月可領牌上路，圖為國內曾展示過的古董車。（圖／交通部提供）