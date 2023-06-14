　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄監理所+屏東分署簽合作意向書　「千里眼」終結違規大戶

▲高雄區監理與東執行分署共同進行合作意向書的簽署 。（圖／記者陳崑福攝）

▲高雄區監理與東執行分署共同進行合作意向書的簽署 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了杜絕違規者積欠大量違規罰款且拒不處理，高雄區監理所13日與法務部行政執行署屏東分署簽訂合作意向書，利用屏東監理站自行研發千里眼車牌辨識系統，鎖定違規大戶加強攔檢取締，不僅促進實踐公法債權收繳，終結違規行為，提升道路交通安全。

▲高雄區監理與東執行分署共同進行合作意向書的簽署 。（圖／記者陳崑福攝）

▲高雄區監理與東執行分署共同進行合作意向書的簽署 。（圖／記者陳崑福攝）

由高雄區監理所李瑞銘所長及屏東執行分署楊碧瑛分署長共同進行合作意向書的簽署，以跨機關協作方式，宣誓以科技執法捍衛用路人權益，透過科技E化方式，使用千里眼車牌辨識系統，主動在道路上收集並分析數據，針對特定違規大戶加以取締，期能在道路上進行更有效率的攔檢。

而屏東監理站聯稽路檢小組近日結合警察機關及行政執行署屏東分署，依照千里眼車牌辨識系統觀測目標車輛經常出沒時段，並於屏東縣某路段執行攔檢勤務，順利攔查1台目標車輛，該車因未定期檢驗遭註銷牌照後仍行駛道路，當場由警方開單外，因車主積欠大量違規及燃料費未繳達數萬元，屏東分署立刻進行查封扣車，終結違規行為。

屏東監理站羅站長振瑞表示，該名車主雖知道有欠繳費用，因不知後續該如何處理，導致逾期驗車而註銷牌照，又欠繳費用遭強制移送執行，直到被扣車查封才後悔莫及，再次呼籲如有違規或燃料費等問題請洽監理站處理，如欠繳金額甚鉅亦可協商辦理分期付款，切勿置之不理導致衍生更多問題，影響道路交通安全。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／5億生10原因疑非他殺！配偶恐拿嘸遺產　神腦董座爆
快訊／「癲癇、腸胃、呼吸道」　國內15款用藥含巴比妥
快訊／鄭宏輝爆掏生殖器示意口交　政院顧問被拔
快訊／投手被抓作弊！　還沒投球就被驅逐出場
獨／神腦董座鄭宏輝　遭停職調查
快訊／日掃射1死2重傷！　「18歲槍手」身分曝
5億高中生10大證據排除他殺！　律師：未解答「這些質疑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高樹廣福大橋防訊道路飆車2死3傷　屏警連2天加強取締

台南東區東安路民宅傳火警　2男疑被濃煙嗆傷送醫

慶祝警察節！　屏東枋寮2警分局宣導交安+詐騙...還捐血支持公益

《漫威運動會》強攻屏東　早鳥優惠16日起跑

高雄監理所+屏東分署簽合作意向書　「千里眼」終結違規大戶

天主教聖馬爾定醫院赴偏鄉醫療送大愛　獲保生宮醫療奉獻獎

卡哇伊的秋田觀光大使　秋田犬回日本介紹台南鳳梨

別白跑！　桃園「中庄吊橋」封3天

攜手綠基會、創價學會　虎科大發揮永續影響力

歡慶警察節　雲縣警局表揚模範警察、刑事鑑識楷模

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

高樹廣福大橋防訊道路飆車2死3傷　屏警連2天加強取締

台南東區東安路民宅傳火警　2男疑被濃煙嗆傷送醫

慶祝警察節！　屏東枋寮2警分局宣導交安+詐騙...還捐血支持公益

《漫威運動會》強攻屏東　早鳥優惠16日起跑

高雄監理所+屏東分署簽合作意向書　「千里眼」終結違規大戶

天主教聖馬爾定醫院赴偏鄉醫療送大愛　獲保生宮醫療奉獻獎

卡哇伊的秋田觀光大使　秋田犬回日本介紹台南鳳梨

別白跑！　桃園「中庄吊橋」封3天

攜手綠基會、創價學會　虎科大發揮永續影響力

歡慶警察節　雲縣警局表揚模範警察、刑事鑑識楷模

占卜／什麼樣的「幸運正朝向我」而來？

帶上毛孩一起享受！台中8間必訪寵物友善餐廳　還提供免費寵物餐食

一秒點亮料理用餐氛圍！超神「舒味思®氣泡水」讓嘮叨王Fred嘴巴閉閉質感上身

im.B吸金案三度傳大帳房　「有勾串之虞」再次遭聲押禁見

超級大展2023台北國際食品系列展開展　引領健康永續新食代

科技業缺工潮！　「台灣人才永續聯盟」提供培訓課程與實習

台大醫個人申請「備二也錄取」！正取生竟棄台大選「北醫牙科」

台積電傳入列策略投資者！　安謀IPO上市引資鎖定10家大客戶

騎進待轉區壓「槽化線陷阱」！他挨罰900氣炸：最美風景人太閒

「松濤苑」首次轉手交易出現　低樓賣出4.71億登今年最貴

地方熱門新聞

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

行人穿越道撞死行人判1年2月

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

喜憨兒募集端午溫暖送

南消婦宣員深入區里宣導防火

南消與在地企業簽署合作備忘錄

端午節有機培養土5倍大放送

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

桃園「中庄吊橋」封3天

南消友會第四辦事處頒贈救災救護工作獎勵金

青春舞極限校際盃街舞大賽將登場

更多熱門

相關新聞

計程車未投保旅客責任險　最高罰3萬元

計程車未投保旅客責任險　最高罰3萬元

計程車從業車輛，於6月15日起都應該投保每名乘客保額新台幣150萬元以上旅客責任險，未依規定投保，將處罰新台幣3,000元以上3萬元以下，屏東監理站籲請運將朋友們注意。

未經核准供土葬埋藏骨灰　他挨罰30萬拒繳下場曝

未經核准供土葬埋藏骨灰　他挨罰30萬拒繳下場曝

屏東監理站＋潮州駕訓班　試辦機車考照千元吃到飽

屏東監理站＋潮州駕訓班　試辦機車考照千元吃到飽

琉球行動監理服務　新漁港管理站前辦理

琉球行動監理服務　新漁港管理站前辦理

2度酒駕挨罰 恆春796坪土地持分遭拍賣

2度酒駕挨罰 恆春796坪土地持分遭拍賣

關鍵字：

屏東監理站屏東執行分署羅振瑞楊碧瑛千里眼

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面