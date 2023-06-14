高雄監理所+屏東分署簽合作意向書　「千里眼」終結違規大戶

▲高雄區監理與東執行分署共同進行合作意向書的簽署 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了杜絕違規者積欠大量違規罰款且拒不處理，高雄區監理所13日與法務部行政執行署屏東分署簽訂合作意向書，利用屏東監理站自行研發千里眼車牌辨識系統，鎖定違規大戶加強攔檢取締，不僅促進實踐公法債權收繳，終結違規行為，提升道路交通安全。

由高雄區監理所李瑞銘所長及屏東執行分署楊碧瑛分署長共同進行合作意向書的簽署，以跨機關協作方式，宣誓以科技執法捍衛用路人權益，透過科技E化方式，使用千里眼車牌辨識系統，主動在道路上收集並分析數據，針對特定違規大戶加以取締，期能在道路上進行更有效率的攔檢。

而屏東監理站聯稽路檢小組近日結合警察機關及行政執行署屏東分署，依照千里眼車牌辨識系統觀測目標車輛經常出沒時段，並於屏東縣某路段執行攔檢勤務，順利攔查1台目標車輛，該車因未定期檢驗遭註銷牌照後仍行駛道路，當場由警方開單外，因車主積欠大量違規及燃料費未繳達數萬元，屏東分署立刻進行查封扣車，終結違規行為。

屏東監理站羅站長振瑞表示，該名車主雖知道有欠繳費用，因不知後續該如何處理，導致逾期驗車而註銷牌照，又欠繳費用遭強制移送執行，直到被扣車查封才後悔莫及，再次呼籲如有違規或燃料費等問題請洽監理站處理，如欠繳金額甚鉅亦可協商辦理分期付款，切勿置之不理導致衍生更多問題，影響道路交通安全。