普丁證實首批戰術核武「已抵白俄」　警告西方還爆粗口：去他X的

▲俄羅斯總統普丁6月16日出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁16日在一場論壇上證實，俄羅斯已經在白俄羅斯部署了第一批戰術核武器，並強調只有在俄羅斯領土或國家受威脅時才會使用這些武器，但也不可能與西方談判削減核武，普丁說到這還罵了一句「去他X的！」對此番部署，美國國務卿布林肯則表示，目前沒有跡象表明莫斯科打算動用核武攻擊烏克蘭。

綜合BBC等外媒報導，普丁16日在聖彼得堡國際經濟論壇上證實，俄羅斯一部分的戰術核武已轉移至白俄羅斯境內，「這只是第一部分，不過，我們將在今年夏末或年底前完成這項工作。」普丁說，此舉是自蘇聯解體以來，俄羅斯首次在境外部署這種可用於戰場的短程核彈頭，意在警告西方不要武裝與支持烏克蘭。

普丁宣稱，這是為了「遏制」並提醒任何「想對我方造成戰略挫敗」的人。當被問到使用戰術核武的可能性時，普丁回應，「我們為何要威脅整個世界？我已說過，如果俄羅斯的國家地位受到威脅，可能會採取極端措施。」他強調，製造核武是為了確保最廣泛意義上的安全與俄羅斯的國家生存，「但我們…沒有必要（動用）。」

▲普丁表示，俄羅斯不可能與西方談判削減核武。（圖／路透）

據路透社報導，普丁當天也表示，與西方國家談判「削減核武庫」是不可能的，而俄羅斯擁有世界最多的核武庫存。普丁表示，「僅僅是討論這個（可能使用核武器）就降低了核門檻。我們擁有的（核武庫存）比北約國家還要多，而他們想削減我們的數量。去他X的！」他也提到，烏克蘭很快就會用光自己的軍備，完全依賴西方軍援，而這並非長久之計。

在普丁發表上述言論後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國政府「沒有看到俄羅斯準備動用核武器的任何跡象」。北約（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）15日也曾表示，「當然，我們正在密切關注俄羅斯的行動。但到目前為止，我們尚未看到任何需要我們作出調整的核態勢變化。」他也呼籲，「俄羅斯必須知道，核戰並沒有所謂的贏家，也永遠不能打。」