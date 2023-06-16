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布林肯訪華有何期待？　陸外交部：將闡明對中美關係的立場和關切

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華，「台海問題」將是中美角力關鍵之一。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於18、19日訪問中國，中方對此次訪華有何期待？中國外交部發言人汪文斌今（16）日指出，布林肯國務卿訪問期間，雙方將就中美關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。

美國國務院日前宣布，布林肯國務卿將於6月16日到21日出訪中國與英國，預計18、19兩天在北京訪問。 美國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）透露，華府不預期這趟行程取得突破，但將「重申美國對於維持台海和平穩定的持久利益」，並且討論烏克蘭情勢

今日中國外交部舉行記者會上，有記者提問，「美國印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）稱，美對華政策是一貫的，即同中國競爭，但不尋求衝突、對抗或「新冷戰」，而希望負責任管控競爭，美方將尋求管控競爭並在利益相符問題上合作。康達稱，布林肯訪華期間，美方將圍繞三大目標同中方進行坦誠、直接、建設性溝通：一是建立開放、有力的溝通渠道；二是重申美價值觀和利益，明確、坦率提出美方在一系列問題上的關切；三是探索在符合美利益的議題上開展合作。美方並不期待透過此訪取得某種突破，或是改變兩國互動方式，中方的看法？」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

對此，汪文斌表示，習近平主席多次指出，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，找到兩個大國的正確相處之道，這不僅符合兩國人民利益，也是國際社會普遍期待。

汪文斌說，美國將中國視為最主要競爭對手和最重大地緣地緣政治挑戰，這是對中國的嚴重誤判。中美在經貿等領域存在一些競爭，但不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打著競爭的幌子行遏制打壓之實，剝奪中國的正當發展權利。這不是所謂的負責任競爭，而是極不負責任的霸道行徑，只會將中美推向對抗，將世界推向分裂。

汪文斌強調，美方不要幻想「從實力地位出發」和中國打交道，中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展同彼此關係，尊重彼此在歷史文化、社會制度、發展道路上的不同，照顧彼此核心利益和重大關切。

汪文斌又說，美方總是講，中美要開展對話溝通，要為中美關係加裝「護欄」兜底。中方對話溝通的大門是敞開的，兩國的溝通也一直沒有中斷，溝通要解決雙方的關切，要有實際效果解決問題，不能一邊溝通一邊損害對方利益，不能說一套做一套。

汪文斌表示，中方再次敦促美方將拜登總統作出的積極表態落到實處，停止干涉中國內政，損害中方利益，停止對華遏制打壓，同中方相向而行，排除障礙，創造條件，推動中美關係逐步重回穩定發展軌道。

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