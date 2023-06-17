整片城市全毀　空拍照曝光！　烏克蘭反攻收復國土

▲巴赫姆特現況。（圖／路透社，下同）

記者黃聖庭／編譯

烏克蘭反攻出現進展，在南部地區每個方向前進約2公里，另外先前遭俄羅斯佔領的巴赫姆特，也開始搶回主導權，逐漸推進中。然而，俄羅斯尚未承認烏克蘭的進展，並聲稱在過去24小時內對烏克蘭軍隊造成了重大損失。

根據《路透社》報導，烏克蘭軍方16日表示，在對抗俄羅斯佔領軍的反攻中，他們正在南部地區取得進展。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）信心喊話，「每一位士兵，我們所採取的每一步，從敵人手中解放出來的每一平方米烏克蘭土地，都至關重要。」俄羅斯尚未正式承認烏克蘭在反攻初期的進展，並聲稱在前24小時內對基輔軍隊造成了重大損失。

烏克蘭副國防部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，部隊正在南部進攻的幾乎所有地區，都取得了戰術上的成功，目前每個方向的前進距離都達到了2公里；但在烏克蘭的東部，俄羅斯軍隊試圖逐出烏克蘭部隊所佔據的陣地。





烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，東部的情勢緊張，俄羅斯正在調集其最精銳的部隊進入巴赫姆特地區，同時得到炮兵和戰機的支援。他談到，「我們在不同方向上持續進行進攻行動，佔領制高點和樹林帶，目的是迫使敵人從巴赫姆特市郊逐出。敵軍意識到這一點，因此展開了拼死抵抗。」