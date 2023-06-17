布林肯致電南韓外長　贊同南韓發展「成熟且互相尊重」的韓中關係

▲美國國務卿布林肯、南韓外長朴振17日上午展開通話。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將啟程訪問中國，外界預估此行雖然無法減緩美中兩國競爭對立，卻可以減少雙方誤判情勢並引發衝突的可能，而他今（17）日在出發前主動致電給南韓外交部長朴振，針對南韓欲發展「成熟且互相尊重」的韓中關係表達支持，同時雙方討論到北韓（朝鮮）核武導彈威脅。

根據《韓聯社》，美國國務卿布林肯17日上午和南韓外交部長朴振通話，雙方談論美韓關係、韓中關係、美中關係、北韓問題、全球主要地區情勢等多項議題，尤其近來南韓因中國駐韓大使邢海明出言挑釁，在韓中兩國外交上引發風波，雙方政府隔空互嗆，對此布林肯支持南韓在發展韓中兩國關係上，基於互相尊重發展健康且成熟合作關係的態度。

南韓近日來因中國駐韓大使邢海明的談話而陷入口舌之爭，邢海明8日在南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明的面前朗讀聲明，當中提到「南韓賭美國贏、中國輸，未來必定後悔」，為此南韓總統尹錫悅則在閉門國務會議上痛批，邢海明的行徑令人聯想到朝鮮王朝末期干涉朝鮮內政的滿清駐紮朝鮮總理交涉通商事宜大臣袁世凱，並表示南韓人民對於中國的態度非常不悅，要求中國必須給出合理交代。

▲南韓共同民主黨黨魁李在明（左）8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

朴振則在通話中，支持和肯定美方在控管美中關係與風險上所付出的努力。

報導分析，布林肯在通話時的談話內容，顯示出美國聲援南韓政府在韓中關係發展上的立場。

布林肯和朴振也在通話中談到，中國在韓半島（朝鮮半島）問題上所扮演的重要角色，雙方除了一致譴責北韓屢次發起軍事挑釁行為、帶來核武與導彈威脅，更呼籲中國應在韓半島去核的道路上扮演具建設性的重要角色，因為北韓無核化符合全體國際社會的共同利益。

南韓獲選明年度的聯合國安理會非常任理事國，未來美日韓3國更將在聯合國安理會上，要求中國在推動北韓無核化上扛起國際責任。