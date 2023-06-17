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明明歐美屌打！為何「台人寧玩日本N次」　全場曝關鍵

▲▼京都清水寺清水坂，日本旅遊，京都旅遊，日本和服，穿和服體驗，京都旅遊，浴衣，浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多台人喜愛去日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

日幣走低加持下，台人一窩蜂赴日血拚！不過一名網友直言，其實去兩趟日本的費用，就可以去一趟歐美自助遊，更大推建築、人文風情明明屌打日本，但為何台人就是獨愛日本遊呢？文章曝光後，網友點出6主因，尤其特休無法請太久、時間成本長就讓人興致缺缺，而美食、文化與安全等都還是日本比較好。

一名網友在PTT以「台灣人為什麼寧願去N次日本不去歐美？」為標題發文，撇除家裡有小孩，確實在長程旅途上照顧不方便，但以一般人來說，去一趟歐洲自助行花費不到10萬，「去兩次日本的錢湊合也夠去歐美了！」

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對此，原PO不禁困惑發問，台人似乎寧願去日本N趟，就是沒意願去歐美旅遊，明明歐洲的建築跟人文風情、美國的地大物博都是日本比不上的，「這中間的原委到底是什麼？有沒八卦？」

底下網友熱議，「錢不夠和假不夠啊」、「遠+飲食差異」、「歐洲扒手多、花費又高，亞洲可以爽爽過」、「日本吃好玩好也好買，去歐美休假難喬，交通也超不方便」、「一樣的錢去歐洲只能吃薯條，還要加小費」、「日本友台啊，歐美有嚴重距離感」、「膽子不夠、能力不足、時間不允許、費用不便宜」、「歐洲去一次太貴+文化差太多」、「去歐洲轉機要18小時以上，時間成本+金錢成本」、「沒有寧願好嗎？日本比較方便，歐洲搭機，你要請幾天假...差很多啊」、「假少啊，台灣哪間公司能消失兩周到一個月的」、「歐美長途飛行痛苦還有時差」。

綜合上述網友不想飛歐美的6大原因，包括特休無法請太久、搭機時間長、文化飲食差異、消費物價貴、安全隱憂（怕被扒手集團盯上）、適應時差等。

▼歐洲風景美，但許多人直言很難請長假。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼法國,巴黎鐵塔（圖／記者劉維榛攝）

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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