阿聯酋1班機回歸　「一排旅遊網紅」讚爆！過來人爽曝：很好睡

▲阿聯酋A380班機外觀。(圖/資料照)

網搜小組/鄺郁庭報導

阿聯酋航空8月起,從桃園機場出發航班恢復採A380載客。對此,旅遊部落客「布萊N」指出,A380再度回歸直飛台北-杜拜航線,初期會使用兩艙等的A380,10月29日起則用三艙等的A380,「睽違三年,在飛機上洗澡的機會又來了。」不少旅遊網紅直呼,「真的太好了!還是A380平穩快速!」「真的很舒適。」

「布萊N 機票達人」16日在粉專發文,先是hashtag「#阿聯酋A380重新回歸」,文中指出,8/1起,阿聯酋A380會再度回歸,直飛台北-杜拜航線,「初期使用兩艙等的A380,10/29開始則使用三艙等的A380,睽違三年,在飛機上洗澡的機會又來了。」最後表示,「好好珍惜已停產的A380,我目前也只搭過漢莎、英航、阿提哈德的A380航班。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文意外吸來不少旅遊部落客,包括愛吃鬼芸芸,「嗚嗚嗚嗚可惡我7月要去還坐不到」;常駐阿拉伯的台灣部落客「喬西」,「真的太好了!還是A380平穩快速」、「這三年都不是777就是A350,太不習慣了」;框外的日子 Out of the Box Diary,「阿聯酋A380,真的很舒適」;Morris旅行團,「多年前第一次帶不到兩歲小孩去德國,就是坐阿聯酋,在機場劃位,直接給我們上層第一排雙人座,位置超大的,又舒服。」

▲布萊N的貼文吸來許多旅遊部落客留言。(圖/翻攝自FB/布萊N 機票達人 )

還有搭過的網友也盛讚,「之前蜜月就是搭A380,坐在上層的經濟艙,位子2個一排,覺得超棒」、「空中酒吧很讚」、「A380好特別,上回卡達還升級到上層第一排,令人難忘」、「起飛和降落都比高鐵進站還穩」、「多年前坐過一次A380,經濟艙的位置就很好坐了」、「隔音很好,很好睡」、「一定要搶2樓,那個靠窗位置比一樓大好多。」