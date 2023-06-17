阿聯酋1班機回歸　「一排旅遊網紅」讚爆！過來人爽曝：很好睡

▲阿聯酋A380班機外觀。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

阿聯酋航空8月起，從桃園機場出發航班恢復採A380載客。對此，旅遊部落客「布萊N」指出，A380再度回歸直飛台北-杜拜航線，初期會使用兩艙等的A380，10月29日起則用三艙等的A380，「睽違三年，在飛機上洗澡的機會又來了。」不少旅遊網紅直呼，「真的太好了！還是A380平穩快速！」「真的很舒適。」

「布萊N 機票達人」16日在粉專發文，先是hashtag「#阿聯酋A380重新回歸」，文中指出，8/1起，阿聯酋A380會再度回歸，直飛台北-杜拜航線，「初期使用兩艙等的A380，10/29開始則使用三艙等的A380，睽違三年，在飛機上洗澡的機會又來了。」最後表示，「好好珍惜已停產的A380，我目前也只搭過漢莎、英航、阿提哈德的A380航班。」

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貼文意外吸來不少旅遊部落客，包括愛吃鬼芸芸，「嗚嗚嗚嗚可惡我7月要去還坐不到」；常駐阿拉伯的台灣部落客「喬西」，「真的太好了！還是A380平穩快速」、「這三年都不是777就是A350，太不習慣了」；框外的日子 Out of the Box Diary，「阿聯酋A380，真的很舒適」；Morris旅行團，「多年前第一次帶不到兩歲小孩去德國，就是坐阿聯酋，在機場劃位，直接給我們上層第一排雙人座，位置超大的，又舒服。」

▲布萊N的貼文吸來許多旅遊部落客留言。（圖／翻攝自FB／布萊N 機票達人 ）

還有搭過的網友也盛讚，「之前蜜月就是搭A380，坐在上層的經濟艙，位子2個一排，覺得超棒」、「空中酒吧很讚」、「A380好特別，上回卡達還升級到上層第一排，令人難忘」、「起飛和降落都比高鐵進站還穩」、「多年前坐過一次A380，經濟艙的位置就很好坐了」、「隔音很好，很好睡」、「一定要搶2樓，那個靠窗位置比一樓大好多。」