日本必買10大價差商品曝光　網友票選保健食品才排第二

▲台灣民眾熱愛赴日旅遊、購物。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情緩解加上日圓走低，許多人出國首選都是日本。對此，前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》舉辦投票活動，票選「去日本必買價差很大的東西排行榜」，發現受歡迎的保健食品合利他命竟不是第一名。

林氏璧表示，台灣保健食品關稅30%，因此在日本購買合利他命相當於台灣的6折或7折，本以為是票選第一名，然而在這次總計3841票、可複選的活動中，合利他命拿了669票，得到第二名。

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林氏璧將排名由高至低排序，分別是服飾品牌Uniqlo/GU獲得809票、合利他命獲得669票、時令水果獲得309票、日本酒獲得286票、無印良品獲得266票、DHC獲得157票、精品獲得131票、Panasonic吹風機獲得117票、若元錠獲得117票、象印電鍋獲得109票。

▲日圓近期走跌，許多民眾紛紛換好等待出國使用。（圖／記者陳依旻攝）



林氏璧指出這幾樣商品的注意事項，如水果不能帶回台灣，日本酒在台灣被炒到高價，因此在日本買非常便宜，以及Uniqlo/GU都有特價，超過5000日圓還能免稅等。

網友看完紛紛留言，「EX眼藥水，第一次去我還問店員標價有沒有錯⋯日本超級無敵便宜」、「很想問台灣的保健食品(維他命)到底在貴什麼的」、「每次去必買真的是Uniqlo，這次還包含同棟GU，免稅三波」、「日本酒在台灣是賣的越來越貴，比日幣還貴，不過日本酒我只買地酒，就算在旅遊景區開的酒藏，買到的酒也比在機場買好」、「保健食品關稅30%根本高到不合理...原來健康是奢侈品」。