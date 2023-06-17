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德國新天鵝堡命案　21歲女反抗性侵慘死山谷！校方悼：剛畢業1個月

▲▼21歲的Eva Liu才剛在5月從伊利諾大學畢業就在德國新天鵝堡遇害身亡，根據她臉書帳號自述，她來自加拿大安大略省滑鐵盧。（圖／翻攝自IG、Linkedin）

▲21歲的Eva Liu才剛在5月從伊利諾大學畢業就在德國新天鵝堡遇害身亡。（圖／翻攝自IG、Linkedin）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國南部巴伐利亞州觀光勝地新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）14日發生命案，30歲男姓嫌犯企圖性侵與襲擊2名女遊客，他將人推下山谷，導致1死1傷。據外媒最新報導，死者是21歲的Eva Liu，上月才剛從伊利諾大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）畢業，校方已發布哀悼聲明。

綜合紐約郵報、美聯社等報導，21歲的Eva Liu與22歲女同學Kelsey Chang結伴前往新天鵝堡旅遊，據信迪士尼動畫電影《灰姑娘》中的宮殿就是以這座城堡為原型。據警方說法，她們在城堡附近景點瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）碰上30歲的美國籍男性遊客後，被他引誘至觀景台。有報導稱，這名男子與兩名女大生住在同一家飯店，但兩人並不認識他。

▲▼21歲的Eva Liu才剛在5月從伊利諾大學畢業就在德國新天鵝堡遇害身亡，根據她臉書帳號自述，她來自加拿大安大略省滑鐵盧。（圖／翻攝自IG、Linkedin）

▲根據Eva Liu臉書帳號自述，她來自加拿大安大略省滑鐵盧，現居美國伊利諾州內珀維爾。（圖／翻攝自Linkedin）

警方發言人表示，男嫌先是以肢體襲擊了較年輕的女子，後來被證實為Eva，隨後Kelsey衝過去幫助她，但卻遭到男嫌鎖喉並推下一處陡峭斜坡，幸好中途有一顆樹減緩衝擊。隨後男嫌明顯試圖性侵Eva，並將她推入峽谷。兩名女子跌落約50公尺深，停在距離彼此不遠的地方。

目擊者Eric Abneri形容，當時受害人跌落山谷時「就像是從懸崖頂部掉下來一樣」，他很驚訝竟然還有受害人能活下來，而嫌犯臉上似乎有一些血跡斑斑的抓痕，被捕時一語不發。

山區救援隊尋獲受害者後發現，Kelsey仍有反應，目前正在住院治療，但因重傷被空運到另一家醫院的Eva，隔天被宣布死亡。男嫌犯案後試圖逃亡，但很快被附近當局人員逮捕，法院已下令將他拘留，目前正以謀殺、謀殺未遂與性侵等罪嫌進行調查中。

報導指出，Eva與Kelsey都曾就讀伊利諾大學電腦工程學士學位，兩人今年5月才剛應屆畢業，卻不料在一個月內面臨天人永隔。伊利諾大學發言人Robin Kaler表示，校方對於死者家屬與受害人遭遇的襲擊表示哀悼，他們本該慶祝完成學業的重要成就，而不該受苦於這樣的悲劇結果，學校將與家屬和傷者同在。

►德國新天鵝堡女遊客反抗性騷擾　遭惡狼拋落50米深谷1死1傷

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