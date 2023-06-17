屏東美女議員許馨勻自爆　出席大型造勢活動...遭噁男「下體緊貼」

▲屏東縣議員許馨勻17日縣議會質詢自曝大型造勢活動被性騷 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

#MeToo持續延燒，屏東縣議員許馨勻今(17)日在議會質詢時自爆，於屏東市5月9日舉行的一場大型造勢活動中，她在眾目睽睽下，被一名穿有某人助理背心的男子緊貼下半身遭到騷擾，當下她感到相當不舒服，隔2天向警方報案，但迄今沒有下文。她質疑屏東警方辦案時效不佳；縣長周春米獲悉，承認辦速度「太慢」，警方則表示，由於當事人身分敏感，警方受理後已報請檢察官指揮偵辦。

▲縣議員許馨勻質詢 。（圖／翻拍縣議會質詢畫面）

許馨勻質詢說，5月9日當晚造勢活動，有名穿著某人助理背心的男子在大進場時候，一直在她背後不斷靠近，且緊貼她下半身，讓她感到非常不舒服、噁心，於是不斷閃躲。

許說，她兩天後到潮州警分局報案，但直到5月23日一點消息都沒接獲，自己還打電話主動詢問辦案進度，事後承辦員警卻又帶著她到地檢署再做一次筆錄，(由於事發地點在屏東警分局轄區，潮州警方將案情件函請屏東警分局偵辦)。

許馨勻指出，連日來身心煎熬，警方卻一點作為都沒有，也失去調閱監視器及鎖定證物的黃金時間。她質疑警方作為根本是疊床架屋，要求性騷事件應該減少相關程序。避免當事人受到二次、甚致三次傷害，接案就要積極高效率展開調查，以免同樣案件會層出不窮，

縣警局長蔡文峰則為此致歉，並承諾受理類似案件後，由家暴官直接介入，並以重大刑案態度積極偵辦，杜絕類似這種不法情事發生，保障民眾人身安全。