1971五角大廈文件吹哨者艾茲柏格癌逝　享耆壽92歲

▲艾茲柏格（Daniel Ellsberg）16日在家人的陪伴下離開人世。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

美國前軍事分析家丹尼爾．艾茲伯格（Daniel Ellsberg）16日辭世，享耆壽92歲。艾茲伯格曾在1971年對外發表數千頁的文件，揭露美國政府多年來在越戰問題上對公眾說謊，成為五角大廈文件吹哨者。該起事件也被改編為電影，而他則是因為此事遭控違反間諜法，不過最終以無效審判落幕。

根據abc NEWS報導，艾茲伯格的家人表示，他在2月中被診斷出患有胰腺癌末期，只剩6個月壽命，而最終他在6月16日離開人世。他的家人在聲明中指出，艾茲伯格在親人的陪伴下過世，已經沒有疼痛。

艾茲伯格1950年代末至1960年代初曾在美國智庫蘭德公司擔任分析師，而後在美國五角大廈與國務院工作，並為此被派駐越南2年。他1960年代後期重新回到蘭德公司，替美國政府處理有關越戰的秘密文件，而這些文件也被稱為五角大廈文件。

他1971年向《紐約時報》提供7000多頁的越戰相關文件，踢爆美國當局從一開始就不相信能打贏越戰，這與美國官員對外說法並不相同。《紐時》在同年6月將相關文件刊登於頭版，美國政府隨即起訴《紐約時報》，並要求停止出版文件。

美國最高法院最終做出有利於《紐時》的判決，讓其得以恢復出版，而艾茲伯格也在相關判決出爐前幾天，將同一份文件交給《華盛頓郵報》。而艾茲伯格雖一度被控違反間諜法，但在政府非法蒐集證據的行為曝光後，此案以無效審判落幕。