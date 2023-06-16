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英公園裸男「抱著樹幹」忘情摩擦下體！親吻又撫摸　散步民眾傻眼

▲▼英國男子在公園脫衣裸體，抱著樹幹做出不雅行為。（圖／翻攝自推特@JaydaBF、@Martyn89）

▲英國男子在公園脫衣裸體，抱著樹幹做出不雅行為。（圖／翻攝自推特@JaydaBF、@Martyn89，下同）

記者張寧倢／編譯

公園是不分老幼的社區休閒空間，但英國卻有一名40多歲男子大白天在公園脫衣、脫褲，還露出生殖器將其靠在樹幹上「熱情摩擦」，約20多人目睹他和一棵樹親吻、撫摸與性行為。正在散步的目擊者將過程錄了下來，警方也立刻到場將他逮捕。

據紐約郵報等外媒報導，這起事件發生在英格蘭南部威爾特郡（Wiltshire）索爾茲伯里（Salisbury），這名身分不明、頭髮灰白的40多歲男子13日下午4點半左右在伊莉莎白女王花園（Queen Elizabeth Gardens）抱著一棵樹、行為舉止怪異，而當時公園裡頭大約有25人正在享受陽光。

▲▼英國男子在公園脫衣裸體，抱著樹幹做出不雅行為。（圖／翻攝自推特@JaydaBF、@Martyn89）

目擊者說，「我和我的一個同行者在公園裡散步，我們看到一個男人抱著樹，覺得很有趣。而當我們走靠近時，看到他脫下褲子，這就是為何我開始錄影。」然而，男子不只脫了褲子，目擊者拍攝的影片中，他更繼續脫掉上衣，並且開始親吻這棵被截掉大半的樹。報導指出，男子和樹接吻、愛撫並做出激情的性愛動作，警方因此接獲多起報案電話。

警察隨即趕往公園將男子逮捕，並依猥褻暴露等罪嫌將男子拘留，但他現已獲保釋，調查仍在進行中。紐約郵報補充，在這起事件的同一天，美國賓州州立大學64歲男教授Themis Matsoukas也爆出類似醜聞，他被拍到在自然保護區羅斯羅克州立森林（Rothrock State Forest）的步道附近，下身赤裸地對一隻牧羊犬做出性行為。

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