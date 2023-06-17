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糖友戒酒卻改喝藥酒又不按時吃藥　三酸甘油脂爆表緊急洗血保命

▲糖尿病和高血脂患者喝藥酒致三酸甘油脂爆表，緊急洗血保命。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院腎臟內科醫師洪秉鴻為患者執行雙重血漿過濾術，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

55歲的沈姓男子患有糖尿病及高血脂，定期至家醫科門診追蹤，近日回診時跟醫師反映肩頸僵硬酸痛，經檢查發現三酸甘油酯數值超出正常值65倍以上，膽固醇也超出正常值6倍以上，趕緊安排住院並會診腎臟科採取「雙重血漿過濾術」（Double Filtration Plasmapheresis, DFPP）治療後，降至約1000mg/dl左右，肩頸不適感也明顯改善，現已順利出院。

衛福部南投醫院家醫科醫師王郁菁表示，高血脂是指血液中的總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇或三酸甘油酯過高，輕度患者通常不會有明顯不適症狀，情況嚴重者可能會出現頭痛、胸痛、無力、肩頸痠痛等，甚至可能併發心血管疾病、腦中風、急性胰臟炎等併發症。

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▲糖尿病和高血脂患者喝藥酒致三酸甘油脂爆表，緊急洗血保命。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲醫師以雙重血漿過濾術過濾出患者血漿中有害物質。（圖／衛福部南投醫院提供）

王郁菁指出，糖尿病、高血壓、肥胖、吸菸、飲酒過量、冠心病病史、血脂異常家族史皆是高血脂的高危險族群，沈男此次門診檢查發現三酸甘油酯飆破1萬mg/dl（正常參考值為0至149mg/dl），總膽固醇也高達1351mg/dl（正常參考值為0至199mg/dl）；他表示已戒酒3個月，三餐也沒有大魚大肉，不解為什麼檢驗數值如此高；在醫師細問後，才得知沈男沒有規律服藥，並改喝藥酒，酒精代謝後才轉換成三酸甘油酯，而其身為糖尿病患者，血糖不穩定也容易導致體內三酸甘油酯飆升。

南投醫院腎臟內科醫師洪秉鴻說明，沈男住院後除給予口服藥物及輸液治療，並且採取雙重血漿過濾術：利用血漿過濾器將血液中有害於人體的成分（如低密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯等）過濾出去，接著將濾除後的乾淨血漿輸回人體，因此不需輸入他人血漿，免除潛在感染或過敏的疑慮，也讓沈男的三酸甘油酯明顯下降，肩頸僵硬痠痛等不適症狀大幅改善。

洪秉鴻呼籲民眾應養成均衡飲食、適度運動、戒菸、少酒等良好生活習慣，並掌握自身的三高狀況，遵從醫囑接受治療，遠離病害。

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