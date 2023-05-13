　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

▲▼鄭文燦、蔣萬安出席翡翠原水管工程隧道全線貫通典禮。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲鄭文燦、蔣萬安出席翡翠原水管工程隧道全線貫通典禮。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者詹宜庭／台北報導

國內面臨缺水危機，行政院副院長鄭文燦昨日表示，目前水價調整還在規劃階段，這幾年平均用水量確實有成長，考慮到成本及民眾負擔，累計費率是必然趨勢，引發熱議。鄭文燦13日受訪時強調，目前經濟部還在規劃階段，要考慮到民生物價以及水的成本，昨日特別提及「累進費率」，當然是要促進節水。

鄭文燦今日受訪時表示，水費要經過經濟部審議，目前經濟部還在規劃階段，要考慮到民生物價以及水的成本，政府是非常謹慎的，所以他昨天特別提及未來的「累進費率」，當然是要促進節水。

鄭文燦說明，水資源的開發必須要多元管道來進行，節水的規劃也必須要做，包括工業節水、民生節水等，而這需要長期努力做好開源節流，不需要連動到任何其他討論。

對於水價是否調整，經濟部長王美花昨日則回應，台灣水價有台北自來水事業處與台水公司兩種計價模式，台北市以外縣市屬於台水公司範圍， 未來會依據相關成本以及對台灣物價影響等進行檢討，最主要仍是要讓大家擁有合理的水價，並且節約用水，今年有推出大用戶的耗水費機制，目前也都已在開徵階段，將持續滾動檢討台灣水資源利用問題。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／戴維斯遭現行犯逮捕　陳建州回應了
企鵝妹「身體1部位」甜美臉蛋反差大！　她吐遺傳病真相
蘋果「重磅產品」爆6月登場！　目標10年內取代iPhone
南港建案才被拍塑膠管高處墜落　工人「17樓墜下」慘死
郝劭文突宣布「2天後婚禮」！　辣妻婚紗曝光
快訊／戴維斯遭送辦　新北國王：了解中
快訊／「護國神Q」戴維斯　以現行犯遭逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

數位身分證喊卡恐賠10億？　鄭文燦駁：沒有虧損情況發生

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

打造最強戰鬥隊伍？　李彥秀點「這5人」喊：國會過半

南港工地建材自10樓掉落！　北市府：已責成施工單位做好周邊維護

郭台銘金門當兵舊照曝！　一身軍裝腰桿挺直...合影「毋忘在莒」

羅智強破兩道關卡強勢勝出　大安區外溢效應可助2024總統

郭台銘稱「兩岸同為中國人」　鄭文燦：這對台灣安全發展不利

郭台銘談九二共識　侯友宜：兩岸和平、國家安全是台灣人的盼望

藍委僅4人挺郭台銘！陳玉珍不服　侯友宜：應團結一心「逗陣行」

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

數位身分證喊卡恐賠10億？　鄭文燦駁：沒有虧損情況發生

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

打造最強戰鬥隊伍？　李彥秀點「這5人」喊：國會過半

南港工地建材自10樓掉落！　北市府：已責成施工單位做好周邊維護

郭台銘金門當兵舊照曝！　一身軍裝腰桿挺直...合影「毋忘在莒」

羅智強破兩道關卡強勢勝出　大安區外溢效應可助2024總統

郭台銘稱「兩岸同為中國人」　鄭文燦：這對台灣安全發展不利

郭台銘談九二共識　侯友宜：兩岸和平、國家安全是台灣人的盼望

藍委僅4人挺郭台銘！陳玉珍不服　侯友宜：應團結一心「逗陣行」

路人目睹「斷頭女屍」拋車外！　他當眾斬首大14歲女友

快訊／「護國神Q」戴維斯遭現行犯逮捕　陳建州親自回應了

悍將捕手拉警報！張進德受傷降二軍　戴培峰還需要時間

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

人睡滿8小時是誤區？　專家建議最佳睡眠時長底線

6／1起貴100元　故宮晶華「港點吃到飽」也漲價了

特別母親節..女警收到「棒狀禮物」好尷尬　議員：大家別想歪！

幫人夫抓猴！徵信業者勒索人妻小王「要不要用錢買名譽」　下場曝

詹雅雯確定「3度動刀」！　淚崩謝母：雖然很累但這是給妳的禮物

澎湖10大絕美民宿！沉浸大自然、獨享私人海灘　免費開金龜敞篷車

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

政治熱門新聞

民調／侯友宜42％穩坐領先　郭台銘僅「2地」支持度優

國民黨徵召誰選2024總統？　沈富雄斷言：99.9999％是「他」

幕後／郭台銘指「卡BNT」為何樁？他揭台積電入局原因　3大律師成關鍵

快訊／國民黨大安區立委初選　羅智強勝出

拼國會過半！2024立委大戰　藍綠立委參選名單一次看

郭台銘金門發表和平宣言！2千字全文曝

朱立倫下周「會前會」郭台銘、侯友宜　徵召最強人選

北斗鎮長貪汙解職將入獄　妻擬回鍋代夫出征

《文創法》修正三讀　列為國家戰略產業

郭侯民調還在拉鋸！　他點一關鍵：很快會黃金交叉

盧秀燕赴林淑雅豎靈區致哀　承諾究責到底

一身軍裝腰桿挺直　郭台銘金門舊照曝

民調／47%民眾不樂見民進黨2024繼續執政　僅新北、高雄多數樂見

爭大安區立委失利　鍾沛君：回選區繼續練功

更多熱門

相關新聞

數位身分證喊卡恐賠10億　鄭文燦駁：沒有虧損情況發生

數位身分證喊卡恐賠10億　鄭文燦駁：沒有虧損情況發生

行政院2018年底宣布啟動換發數位身分證，卻因外界對資安疑慮未除，最終在2021年拍板決議喊卡，事後傳出相關廠商向政府求償5.26億，加上已採購機器和場地費等費用，總計逾10億元，遭國民黨團批為「錢坑」。行政院副院長鄭文燦13日表示，目前數位身分證的系統建置，政院都在進行各種其他用途規劃，也在進行契約調整，沒有虧損情況發生。

郭台銘稱「兩岸同為中國人」　鄭文燦：不利台灣安全發展

郭台銘稱「兩岸同為中國人」　鄭文燦：不利台灣安全發展

從舌頭看「身體4件事」！　醫：出現1顏色快就醫

從舌頭看「身體4件事」！　醫：出現1顏色快就醫

遭影射與im.B負責人往來　鄭文燦澄清：並無往來

遭影射與im.B負責人往來　鄭文燦澄清：並無往來

徐巧芯再爆im.B詐騙案負責人與綠營高層關係　疑「這些人」是推手

徐巧芯再爆im.B詐騙案負責人與綠營高層關係　疑「這些人」是推手

關鍵字：

鄭文燦水費累計費率缺水

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

男友床上「叫出閨蜜名字」！她崩潰

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

「最美潘金蓮」23歲患乳癌引退！17年後近照曝光

三陽「全新CLBCU機車」油耗曝光

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面