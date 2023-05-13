水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

▲鄭文燦、蔣萬安出席翡翠原水管工程隧道全線貫通典禮。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者詹宜庭／台北報導

國內面臨缺水危機，行政院副院長鄭文燦昨日表示，目前水價調整還在規劃階段，這幾年平均用水量確實有成長，考慮到成本及民眾負擔，累計費率是必然趨勢，引發熱議。鄭文燦13日受訪時強調，目前經濟部還在規劃階段，要考慮到民生物價以及水的成本，昨日特別提及「累進費率」，當然是要促進節水。

鄭文燦今日受訪時表示，水費要經過經濟部審議，目前經濟部還在規劃階段，要考慮到民生物價以及水的成本，政府是非常謹慎的，所以他昨天特別提及未來的「累進費率」，當然是要促進節水。

鄭文燦說明，水資源的開發必須要多元管道來進行，節水的規劃也必須要做，包括工業節水、民生節水等，而這需要長期努力做好開源節流，不需要連動到任何其他討論。

對於水價是否調整，經濟部長王美花昨日則回應，台灣水價有台北自來水事業處與台水公司兩種計價模式，台北市以外縣市屬於台水公司範圍， 未來會依據相關成本以及對台灣物價影響等進行檢討，最主要仍是要讓大家擁有合理的水價，並且節約用水，今年有推出大用戶的耗水費機制，目前也都已在開徵階段，將持續滾動檢討台灣水資源利用問題。