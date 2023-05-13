學生提案解決缺水問題　蔡英文：累進式自來水費率可以考慮

▲總統蔡英文與高中生對談。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（13日）出席第八屆總統與高中生面對面論壇，現場有高中生團隊提出缺水問題，更當面建議蔡英文採取累進調漲自來水費、補助民眾購買家用造水機、善用再生水資源等方案。對此，蔡英文回應，同學提出的累進式自來水費率可以考慮，一些用水量很大的企業也有能力做再生水，可考慮課以讓這些企業做再生水的相關能量。

蔡英文表示，缺水的問題確實是很大的挑戰，我們是島嶼國家，如何存水就很重要，政府從17年開始就把很多資源投入在水資源開發跟保存，也就是所謂前瞻基礎建設計畫，包括南部開發伏流水，也有再生水、海水淡化等等，開發完整後，將這些資源集結做出最有效調度，更要愛惜每滴用水。

蔡英文坦言，部分水庫確實老化、淤積的太嚴重，過去都是用怪手在挖，隨著科技演變，現在直接用水沖刷，兩個小時就等於沖出1.5萬輛卡車量的淤積，新的科技讓治水有很多選項。另外把桃園、雙北的水引去別的地方、南部水庫相互調配，讓水資源更有彈性的調度，都是活化水的使用。

另外也有學生提案數位安全、雙語教育困境以及新住民與國際觀等議題，對於資安問題，蔡英文坦言，這確實是最大挑戰，近來許多犯罪樣態是透過網路，更困難的是來自跨國界的網路犯罪，目前國家處在管理人才和秩序管理的轉型過程，又以人才稀缺挑戰最大，政府現在也有數位國家計畫，要培養年輕世代數位能力，透過資安人才保護網路使用者。

對於雙語教育，蔡英文坦言，這確實是很大的挑戰，近幾年在加速進行，而最大的問題就是師資，學生遇到比較大的難題則是口說與書寫，高中生講英文是很大的挑戰，創造學習的環境非常重要。