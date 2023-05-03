柯文哲赴名間鄉松柏嶺體驗製茶　和茶農青農進行座談

▲民眾黨主席柯文哲赴南投松柏嶺體驗製茶、與青農座談交流。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣民眾黨主席柯文哲今(3)天上午到南投縣名間鄉，由民眾黨縣黨部主委暨縣議員簡千翔陪同，親自跟著師傅體驗人工製茶：從茶菁浪茶、萎凋、炒菁、揉捻到焙火等過程，讓他不禁感嘆道：「製茶工序這麼費工，若能夠自動化，會比較省工、有效率。」

柯文哲隨後從製茶廠徒步到綠泰茶廠，沿途有粉絲高叫「柯P好」，他也揮手致意、和粉絲合影或簽書留念；看到茶莊玻璃櫃內收藏有他親筆簽名的茶葉禮盒，正是他首次當選台北市長後、2015年到南投市參加世界茶業博覽會時所簽，柯文哲看了也面露微笑。

柯文哲在綠泰茶業公司和在地茶農、青農進行座談，並對與會者的意見逐一作筆記；南投縣名間產業觀光發展協會理事長謝明璟說，名間鄉種茶面積全台第一，但是灌溉缺水，而採茶製茶都很缺人力，他主張成立「農業移工人力平台」的專責單位，有效調節農業缺工問題。。

柯文哲回應，農業缺工問題很嚴重，他很贊同成立農業移工人力平台，或將製茶過程中繁複的工序自動化、省下人力；目前台灣有8萬名逃逸外勞，政府若能施行「特赦令」，讓他們可以合法投入勞動市場，對農業缺工也會有幫助。

柯文哲說，先前到以色列考察，發現當地農業很進步，在灌溉水源有限之下，常有溫室種植搭配滴灌，建議同樣缺水的名間鄉也可考慮滴灌；不過謝明璟說，曾有茶農試過滴灌，但成效不佳，而茶農要買水灌溉，成本實在太高。

謝明璟提及，南投縣政府在松柏嶺興建觀光高塔「松嶺之星」，啟用後必然吸引大量遊客，但目前大眾運輸只有彰化客運1小時開1班車，因此建議台灣好行的巴士能從彰化縣田中高鐵車發車，開到名間、再駛往日月潭，方便遊客、也讓名間鄉的大眾運輸更順暢。

不過謝明璟也擔心松嶺之星的熱度只會是五分鐘效應，待熱潮退去會淪為蚊子館和地方負擔；柯文哲即指示簡千翔確實了解「松嶺之星」的施工進程，也要促成開發台灣好行開上名間鄉的班車，並提醒農友若遇農業缺工和八卦山灌溉缺水問題，都可請民眾黨立委來協助向中央反映。