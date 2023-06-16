「這款奶」沒有奶！營養師曝成份：蛋白質很低　網驚呼被騙了

▲營養師提醒燕麥奶不是「奶」，而是滿滿碳水化合物。（示意圖／擷取自Unsplash）

圖文／CTWANT

不少愛美女性為了與體重抗戰，會挑選「看似熱量低」的燕麥奶取代牛奶飲用，以為能藉此補足鈣質、蛋白質等營養成分。對此，營養師吳映蓉提醒，燕麥奶不是「奶」，而是「全穀雜糧類」，小心攝取過量的碳水化合物。

營養師吳映蓉在臉書發文表示，她與朋友聊天才得知，原來竟有半數人不知道燕麥奶並非「奶類」，且蛋白質含量很低，「燕麥奶是『全穀雜糧類』，主要含的營養成份是『碳水化合物』！望周知！望周知！」

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腎臟專科醫師王介立也在臉書轉貼，並發文附和，「我先前就講過了，就是因為牛奶太健康，所以大家都想要來蹭這個『奶』字」，建議正名為燕麥植物油、燕麥汁、燕麥漿等。

貼文曝光後，引起網友紛紛留言熱議，「我一直覺得這樣有算詐騙嗎？明明就沒有奶的成分吧 不是燕麥跟水嗎？」、「真的會被騙耶」、「真的是燕麥植物油，仔細看完成份跟營養表，就默默地放回去了⋯⋯」、「原來燕麥奶不是奶⋯而且是一堆碳水！」

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