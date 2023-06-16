OL媽超商飆罵小孩廢X！妹子突說幾句話震撼眾人　她羞愧：我們回家

▲一名媽媽在超商買晚餐時狂罵孩子，被年輕女子勸阻。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名上班族媽媽日前去超商買晚餐期間，忍不住爆發的情緒，對身旁剛從安親班下課的孩子狂罵，「你就是廢物、豬腦袋，跟你爸一樣是廢X、沒用的東西」，聲音大到幾乎可以掀開天花板，結果被陌生年輕女子見狀斥責「不會養，就不要生」、「要離婚快離婚，不要老是罵妳老公是廢X」，讓在場的店員和顧客紛紛驚呆。

律師呂秋遠在臉書發文表示，他某天晚間8時許，在超商看到一名模樣疲憊的上班族媽媽，帶著大概就讀國小低年級的孩子買晚餐，孩子的身上背了不少背包、書包、水壺等重物，一樣是滿臉疲倦，應該是剛從安親班下課。

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孰料，這名媽嗎突然情緒爆發，對身旁的孩子破口大罵，「都是你，動作這麼慢、吃飯也慢、走路也慢、寫功課也慢，你到底會什麼？」孩子見狀解釋，「今天功課比較多，我真的寫不完。」媽媽又斥責，「藉口！都是藉口！你就是廢X、豬腦袋，跟你爸一樣是廢物、沒用的東西。」

呂秋遠說，當時這名媽媽的音量，大到幾乎掩蓋了店內其他吵雜的聲音，孩子的眼神則充滿恐懼，之後強忍淚水並一言不發地緊跟在媽媽的身邊，想要牽住對方的手，但遭甩開並嗆「你一輩子都沒用！你就是爛，才會功課不好，還寫這麼慢」、「我不要你了，你這個廢X」。

不過，就在周遭的顧客、店員視而不見之時，一名陌生年輕女子突然上前蹲了下來，安慰那名孩子，「你不要在意媽媽對你說了什麼。她很生氣，所以說出來的話很傷害你。但是她說的話都不是真的。功課做不完，沒關係。吃飯很慢，也沒關係。走路很慢，也沒關係。你不是廢物，你是很好的孩子。」

呂秋遠表示，這名媽媽見狀立刻張大了嘴，「似乎不能理解，怎麼會有人這麼大膽，竟然可以這樣跟自己的孩子說話。」至於孩子則害怕地往後退了兩步，但仍牽著媽媽的手沒放開。女子接著又對媽媽說，「我知道妳很累，但是妳的小孩一樣上課一整天，他也很累。不會養，就不要生，好嗎」、「對了，要離婚快離婚，不要老是罵妳老公是廢物」。

▲呂秋遠的PO文。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

此時，店內的店員和顧客，完全被年輕女子的強大氣場壓倒，這名媽媽最終丟下了原本打算排隊結帳的商品，嚷嚷著說，「不買了、不買了，我們回家去」。對此，呂秋遠指出，「各位爸媽，對小孩而言，他只是你的一部份，但，你是他的全世界。」

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