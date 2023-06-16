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堅稱自己是處女！19歲妹子突「離奇懷孕」...指遭邪靈侵犯

哥倫比亞一名19歲女子宣稱被「邪靈侵犯」懷孕。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲哥倫比亞一名19歲女子宣稱被「邪靈侵犯」懷孕。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

真的假的？哥倫比亞一名19歲女子聲稱，從未與男性有過親密行為，沒想到最近開始停經，檢查後發現竟然懷孕，讓她難以相信，堅稱受到「邪靈侵犯」，引發軒然大波。

《Oddity Central》報導，女子自述在做了奇怪的夢後，感覺到房間內有超自然力量的存在，之後月經沒有來，母親便帶她去看婦產科，檢查驚覺已經懷孕，然而她表示自己是處女，「我沒有和任何男性睡在一起」，坦言無法相信診斷結果，也不知道自己是怎麼懷孕的。

這段離奇經歷在網路引起討論，有網友認為女子是編造故事，只是不想讓父母知道和其他男性有親密關係；不過也有人坦承聽過類似的故事，「她說的是真的，我聽過其他類似案例」。

女子堅稱沒有發生過親密關係。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女子堅稱沒有和異性發生過親密關係。（示意圖／翻攝自pixabay）

報導指出，哥倫比亞14至19歲的少女，懷孕的頻率高於世界上多數國家。而這也不是首位聲稱被超自然力量侵犯的女子，早在2021年有一名25歲印度女子西蒂（SitiZainah），就宣稱自己被一陣風吹進身體，大約15分鐘後肚子不斷變大，當她感覺胃痛時，立刻到社區衛生中心就診，結果被醫生告知：「妳的子宮裡有一個寶寶，而且已經準備好要出來了」，讓她震驚不已，不久就誕下一名女嬰，成為頭條新聞。

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