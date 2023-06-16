這顆「天價雞蛋」逾台幣4萬元　罕見完美圓形！機率僅10億分之1

▲一名澳洲人買到完美圓球體的雞蛋。（圖／翻攝自IG／jacquifelgate，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲一名維多利亞州居民在超市買了一盒雞蛋，打開後卻發現其中一顆蛋形狀特別，是個完美的圓球體，並非上尖下鈍的橢圓蛋型。買主上網搜尋後發現，母雞生下這種圓形雞蛋的機率只有罕見的十億分之一，上一個被發現的圓形蛋轉手價高達1400美元（約新台幣4. 3萬元）。

One from the Rumour File...



We're told this round egg is one in a billion! pic.twitter.com/2m0KqEiBJe — 3AW Breakfast (@RossAndRussel) June 15, 2023

根據每日郵報、9News報導，澳洲前第7頻道新聞女主播、現任職於3AW廣播電台的費爾蓋特（Jacqueline Felgate）15日在IG轉貼一則她收到的粉絲來訊，並附上影片，「我想我應該分享這個『超雞讚』（eggcellent）的發現。在我們的雞蛋盒裡找到一個圓形的雞蛋。」

圓形蛋的「主人」向費爾蓋特表示，這盒雞蛋是在墨爾本漁人彎（Fishermans Bend）地區的Woolworths超市買到的，「在Google快速搜尋了一下後我意識到它是十億顆蛋中的唯一，世界上只有十億分之一的蛋會是圓形的，上一顆被發現的圓形蛋賣了超過1400美元」。

影片瀏覽一天內突破17.8萬次，網友們紛紛在貼文下留言，還有不少人用雙關語開玩笑，「小孩們最好還沒把它吃掉」、「你在開玩笑吧？（Yolkidding me）」、「有人會花1400美元買一顆雞蛋？這是敲詐（eggtortion）吧」、「那可憐的雞擠出了這顆蛋」、「我『迫不雞待』（eggcited）要去買蛋了」。