快訊／蛋價終於降了！　產地價與批發價6／14起降3元

▲國內蛋價終於降了，下周三起調降3元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從今年3月調漲至歷史新高，掀起史上最嚴重蛋荒後，台北市蛋商公會昨晚邀集各地公會代表開會決議，從下周三起（6/14）產地價與批發價每台斤均下修3元，產地價從45.5元降至42.5元，批發價則從55元降至52元，這也是國內歷經史上最嚴重蛋荒後首度降價。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍今（11日）表示，近來隨著國內產量逐步恢復，加上天氣炎熱雞蛋不易保存，市場雞蛋供應恢復秩序，昨晚經各公會與產業界代表開會討論後，決定從下周三起調降蛋價3元，未來是否還有調降空間，還要看市場供需狀況決定。

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中華民國蛋價委員會執行長陳進丁指出，清明節過後進入國內雞蛋消費淡季，但因原物料、飼養成本仍高，產地價格降不下來，隨著端午節過後、天氣更炎熱、學校將放暑假停供營養午餐等因素，雞蛋可能出現賣壓，適度降價有助產銷平衡。

國內蛋價從去年初開始居高不下，去年7月產地價每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元，站上歷史新高；同年10月蛋價調降2元，直到今年2月13日又調漲2元；3月6日蛋價再漲3元，產地價來到每台斤45.5元、批發價55元，再創歷史新高，且高蛋價維持迄今。

根據農委會公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3164萬隻蛋雞投入生產，雞蛋日生產量較上周略增，回升到11.4萬箱（每箱約2百顆），但距離國人每日約12萬箱用量，仍有供應缺口，農委會透過雞蛋進口專案，補足國內市場缺口。。