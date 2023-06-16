許傑輝退出演藝圈！「2類人也做錯」卻照樣活躍　他嘆：自己不封殺

▲許傑輝。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許傑輝被連環指控性騷擾後，昨（15）日發聲明道歉，宣布退出演藝圈。對此，有網友認為，藝人因性騷擾退出演藝圈，但有些曾經吸毒、酒駕的藝人卻仍相當活躍，這什麼標準？貼文曝光後，隨即引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「性騷要退演藝圈？那酒駕吸毒的咧」為標題發文，他雖未指名道姓，但應指許傑輝因被控性騷擾而退出演藝圈。不過讓他不解的是，有些曾經吸毒、酒駕的藝人卻仍在演藝圈繼續跑跳，這社會是什麼標準？

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「覺得十分莫名其妙+1」、「怕被爆更多先止血啊，反正賺夠了」、「退演藝圈好像說得不會回歸一樣」、「違和感真的很強烈」、「問朱凱翔啊，他也有酒駕被抓過」。也有網友感嘆，「自己不封殺呀，沒辦法，你看韓國、中國都直接封殺」。

回顧此事件，許傑輝先是被表演課學生指出「上課方式不當」、第一堂課就要求模擬性愛配音；後來藝人黃云歆控訴，許傑輝要她繳交性感作業，所幸小嫻出手相救；啦啦隊女神短今也自爆曾在小房間被「許先生」摸胸。事件持續延燒，後續還有不少人出面控訴，對此，許傑輝昨日透過臉書發布聲明，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。

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