朱凱翔引《倚天屠龍記》自比謝遜　陳芳盈怒批：夠了！侮辱金庸

▲議員陳芳盈指控朱凱翔性騷。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

雲林縣議員陳芳盈日前爆料媒體人朱凱翔性騷擾，15日北上台北召開記者會，透露至少還有10名以上的受害者，而朱凱翔則在臉書貼出武俠小說《倚天屠龍記》的其中一回故事，遭外界猜測他自比謝遜，並想藉此回應性騷擾。對此，陳芳盈16日怒批，「看到後真的是要吐出來，侮辱了金庸，真的是夠了！」

朱凱翔15日在粉絲專頁引用《倚天屠龍記》第三十九回「秘笈兵書此中藏」黃衫女子與靜照的對話，「謝大俠懺悔前罪，若有人為報父兄師友大仇，縱然將他千刀萬剮，謝大俠均所甘受，旁人原也不能干預。但若有人心懷叵測，意圖混水摸魚，殺人滅口，那可人人管得。」

而貼文的最後一段則是，「靜照道：『我和謝遜無怨無仇，何必要殺人滅……』底下這『口』字尚未說出，斗然間知道說錯了話，急忙停住，臉色慘白，不禁向周芷若望了一眼」，遭外界懷疑他自比為書中角色謝遜，替自己喊冤。

對此，陳芳盈今日發文怒嗆，朱凱翔自比謝遜，說攻擊他的人像峨嵋派女尼，挾怨報復，「我看到後，真的是要吐出來，朱凱翔有讀倚天屠龍記嗎？他有看到謝遜自承做惡多端，原沒想能活到今日嗎？」

陳芳盈狠酸，謝遜殺過的人，跟朱凱翔性騷過的女生，大概也不相上下，若朱凱翔要以謝遜相比，是不是也該一樣，在社會大眾前公開認錯後「逆運內息，散盡全身武功」？只不過，朱凱翔現在做的不是這樣，而是千方百計地想要誣衊受害者，期盼有朝一日能重出江湖，「朱凱翔真的是侮辱了謝遜、侮辱了倚天屠龍記、侮辱了金庸。」

陳芳盈表示，《倚天屠龍記》的故事尾聲，謝遜被仇家一人吐一口口水，然後皈依佛門，這也應該是朱凱翔要思錯侮過，最起碼的擔當。她說，她最近壓力真的很大，不僅朱凱翔沒有收斂，她還一直被網軍攻擊，罵她是裝病，讓她氣得開嗆，「我本來不想貼自己生病醜陋的照片，現在貼出來讓你們去裝看看！朱凱翔還自比謝遜，真的是夠了！」