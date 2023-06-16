快訊／寶成副總羊曉東被控性騷3女　立即反告議員林祈烽誹謗

記者劉昌松／台中報導

寶成集團副總羊曉東遭民進黨台中市議員林祈烽16日在議會爆料，涉嫌性騷擾3名女員工，羊曉東不滿議員躲在議會保護傘下，把未經調查的事情說得繪聲繪影，造成羊的名譽損失，羊認為與其亂潑黑水，不如各自提告，依司法程序釐清真相，隨即委託律師楊凱雯到台北地檢署按鈴並遞狀控告林祈烽涉嫌誹謗。

▲寶成副總羊曉東委託律師控告台中市議員林祈烽涉嫌誹謗（圖／記者劉昌松攝）

律師代表羊曉東宣讀聲明指出，林祈烽玩火自焚，不但毀了自己，也損及政黨形象，對於輿論操弄，羊不會隨雞起舞，真相一概交由司法釐清。另外，羊不清楚林祈烽所指，有寶成主管闖入議會跟拍被害女性投訴過程，但已進入司法程序，所以不方便做評論。

對於這些離職員工的投訴原因，律師表示不願多做揣測，公司(寶成)已經依法啟動性別調查程序了，羊曉東一定會配合公司的所有調查程序，完全不會有任何隱匿事項。有關台中市長盧秀燕表示，將解聘羊曉東市政顧問職務，解聘也會進行調查程序，律師表示要等市府做出最後決定再回應。

▲羊曉東聲明，真像交由司法釐清。（圖／記者劉昌松攝）

這起企業主管#me too爭議起因於林祈烽16日在台中市議員質詢時表示，有離職的寶成女員工向他投訴，羊曉東藉勢藉端要求女性、男性部屬下班後陪同應酬，且自己喝得爛醉，假裝需要女員工攙扶，藉機在女員工背後摸內衣，3名受害人都無法接受這樣的要求跟指令。

此外，女員工將羊曉東攙扶到辦公室後，還把女員工單獨叫到小房間，抓住女員工的手不讓其離開，還對女員工十指緊扣，該名女員工還要打電話請其他同事來救他，且受害者不只1名，有3名受害者指證。

林並指控，受害者到議會向他投訴時，寶成竟派陳姓主管到台中市議會偷拍、甚至拍在門上偷聽，他怒當場將該名寶成陳姓主管移送法辦。