無照酒駕又闖紅燈挨罰20萬　執行分署扣押保單…親友團出面幫繳清

▲屏東執行分署 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報賻

屏東有位男子駕照被吊銷又酒駕上路，被警方查獲，加上無照駕駛，共被開罰近20萬元，他拒繳且行蹤不定，屏東執行分署人員在查封他財產無著後，查出他有保險，且由母親帳戶代扣，欲查扣保險，其母始知事態嚴重，連絡在北部的女兒南下為他辦理分期，預計一年後繳清。

這名男子駕照被吊銷後，2021年3月間卻還酒駕上路，結果因為闖紅燈被警察攔查，男子竟拒絕接受酒測，屏東監理站對他開立拒測罰單18萬元，再加上無照闖紅燈罰單1萬1700元，近20萬元的違規案件於同年移送法務部行政執行署屏東分署執行。

分署受理後，發現他名下只有一部近30年的中古車，曾想扣押他的郵局存款但戶頭裡並沒有錢。針對他酒駕等高風險行為，書記官二度通知他到分署報告財產狀況，但他並未現身，執行人員到他家現場催繳，亦未發現他的車輛，且他外出打零工不在家。

分署鍥而不捨繼續查詢他保險投保狀況，發現他有投保保額百萬元的保險，每個月由其母親帳戶扣款代繳保費，書記官多次電話聯絡他及其家人，他還是不在家，執行人員向他的母親表示再不繳納，保單可能會依法扣押。其母請他的姐姐與分署聯絡，之後由義務人的姐姐特地南下代他辦理分期，預計於一年後繳清罰款。

屏東分署表示，保險公司收到分署扣押命令，就不能讓義務人領取保險給付、辦理保單借款或者變更受益人，而且依據最新實務見解，分署於符合特定要件下還可以通知保險公司終止保約，將保險公司應返還給義務人的解約金用以充抵所滯欠的罰單。

端午佳節將近，親友團聚餐宴飲機會日增，分署提醒酒後切勿開車以避免傷人傷己，為響應酒駕零容忍，分署必定徹底執行酒駕案件，以守護用路人的交通安全，並貫徹交通正義。