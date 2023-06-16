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聚會襲胸女客喊「沒關係啦」　他掰醉到斷片被2關鍵打臉

記者黃翊婷／綜合報導

台中邱姓男子2021年12月底參加朋友聚會，竟在結束散場時對小蘋（化名）襲胸，直到屋主聽聞求救聲將兩人拉開才罷手。事後，邱男辯稱自己當時已經「醉到斷片」，並非故意猥褻，但被屋主證詞和證物鑑定結果打臉，未獲得台中地院法官採信，日前被依強制猥褻罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲小蘋遭邱男襲胸。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

小蘋在判決書中主張，2021年12月29日晚間7時許大家相約在朋友A家中聚會，期間有些人有喝酒，聚會結束之後，她走出大門準備騎車回家，正在牽機車時，突然遭邱男從背後抱住，對方還說「弄一下，沒關係啦」，她驚喊「我腳很痛，不要這樣子」，接著就遭到襲胸，當下立即大聲呼救，屋主A聽到聲音馬上從屋子裡衝出來，一度還無法將人拉開，最後是把旁邊的機車移開讓邱男倒在地上，她才終於脫困。

對此，邱男矢口否認猥褻小蘋，強調當時他已經喝醉了，沒有意識，也沒有印象做過這些事情。邱的辯護律師表示，事發地點是開放空間，還有屋主A等人在場，邱男怎麼可能會在有他人在場、有人介入及圍觀的情況下對小蘋猥褻，更何況他當時處於泥醉狀態，就算有肢體上的接觸，也屬於無意識的碰觸。

但屋主A證稱，聚會結束之後以為客人都離開了，所以開始著手整理家裡，整理到一半突然聽到小蘋呼救，於是立即跑到屋外，就看到邱男從後面抓著小蘋的手臂，另一隻手則放在右肩上，「我感覺小蘋似乎不願意，我就把他們拉開，邱男體型沒有很高大，是一般身材，但我花了很大力氣才把他拉開。」

台中地院法官認為，小蘋對於案發當日為何前往A的家，以及案發時間、地點、過程皆能詳細描述，經過兩次偵查證述始終如一，內容也與屋主A的證述一致，若非親身經歷應該無法如此詳細說出受害過程，而且她和邱男是「朋友的朋友」關係，彼此並不熟識，沒有理由故意誣陷。

此外，法官表示，小蘋的外套送交內政部警政署刑事警察局鑑定，在外套正面外層胸部處採集到與邱男相符的DNA檢體，兩人並非親密的男女朋友關係，如果不是遭到襲胸性騷擾，又怎麼會在這種部位採集到邱男的生物跡證，最終不採信男方的說詞，並依強制猥褻罪判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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