寶成副總被控性騷派出黑衣探子　狂拍被害女還貼耳偷聽畫面曝

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

國際鞋業大廠、知名跨國企業上市公司寶成集團爆出性騷案！副總羊曉東遭控性騷3名女員工，對3人上下其手，嚇得女子紛紛離職，且受害女子向市議員林祈烽投訴時，羊曉東派人潛入議會偷拍，當場被逮捕移送法辦，而尾隨偷拍時的畫面也曝光，不僅從約3公尺的近距離拍攝，還趴在門上偷聽談話內容。

▲寶成集團爆性騷！還派人潛議會偷拍被害3女。（圖／林祈烽辦公室提供）

影片中可看到，受害女員工一起進到台中市議會，排成一列行走在走廊，準備進入林祈烽研究室，沒想到就有名男子在後方約3公尺處跟著，並且拿起手機對女員工們拍攝，等到她們進入研究室後，還趴在門上偷聽。

市議員林祈烽表示，受害女員工向他投訴，羊曉東藉勢藉端要求女性、男性部屬下班後陪同應酬，且自己喝得爛醉，還假裝需要被人攙扶。羊曉東把男員工趕走後，還會要求女員工攙扶，藉由攙扶過程在女員工背後摸內衣，3名受害人都無法接受這樣的要求跟指令。

▲跨國鞋廠寶成副總捲MeToo風暴，市議員爆料性騷慣犯竟是「市政顧問」。（圖／記者鄧木卿攝）

林祈烽表示，受害女員工到台中市議會投訴時，身穿黑衣的陳姓主管就躲在樓梯間，看到受害女員工等相關人士進入市議員林祈烽研究室時，尾隨在後，還一路跟拍，甚至趴在門上竊聽，台中市議會竟可以發生此事，離譜至極。對此，台中市長盧秀燕回應，即日起解聘羊曉東市政顧問職務。

羊曉東委任律師出面駁斥，指羊曉東是遭「離職同仁惡整」，律師也預定將於上午11時前往北檢按鈴申告。