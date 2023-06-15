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大陸 大陸焦點 特派現場

陸疫後兩岸最大交流活動　海峽論壇將釋何種「惠台措施」引關注

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,海論 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲2023海峽論壇16日正式登場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

第15屆海峽論壇明（16）起登場，作為大陸新冠疫情解封後，官方舉辦的最大規模兩岸民間交流活動，國民黨、新黨、民眾黨等代表及民間人士逾5000人參加，蔣經國嫡孫蔣友松亦將首次出席。大陸方面則會有大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤等，會釋出何種惠台措施備受關注。

夏立言16日將率團出席今年海峽論壇，按照慣例，預計17日上午會與大陸對台二把手、全國政協主席王滬寧正式會見。隨行成員還包括主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國民黨智庫內政法制組召集人高思博、國家安全組召集人楊鎮浯以及黨部工作同仁。

另外，據瞭解，台灣寶典投資集團董事、華典投資開發公司董事長兼執行長蔣友松，今年將到場出席。國民黨金門立委陳玉珍、議長洪允典及數十位當地村裡長亦受邀參加。

大陸方面，王滬寧今年將首次在海峽論壇登台亮相，是否會如往屆一般發布惠台措施，例如宣布解除兩岸旅遊限制、恢復台灣產品進口等，值得關注。

▲▼2022海峽論壇,國民黨副主席夏立言。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲2022海峽論壇上，國民黨副主席夏立言以視訊方式參與。（圖／記者蔡儀潔攝）

今年海峽論壇是過去3年來，規模最大的一次兩岸民間交流活動。2022年受新冠疫情封控影響，國民黨副主席夏立言以視訊方式參與，新黨主席吳成典到場出席，並於時任大陸全國政協主席汪洋會面；2021年則是黨主席朱立倫視訊致詞。

除國民黨外，台灣方面還有親民黨、無黨團結聯盟、 新黨、民眾黨等台灣政黨代表參加。不過，民眾黨是由台商事務委員會主委張凱鈞以個人身分申請，經報准後前往。

對比2022年起海峽論壇，今年並未如上屆一般採取閉環管理，但仍要求與會媒體做1次核酸檢測（PCR），以確保17日上午的大會安全舉行。

據悉，海峽論壇始於2009年，一般情況於每年6月中旬舉辦，為期一週。今年是大陸新冠疫情解封後，規模最大的一場兩岸民間交流活動，國台辦稱有逾5000名台灣各界人士參與，政黨方面有國民黨、親民黨、民眾黨、新黨等參與。

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