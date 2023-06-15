陸委會副主委：我朋友也要去「海峽論壇」　因為對岸說「要請客」

▲陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「海峽論壇」將於16日於福建廈門登場，預計有超過5000名台灣民眾參加。對此，陸委會副主委詹志宏15日透露，他的廟公朋友因為對方要請客，就決定受邀去參加一個分論壇，「這些活動的意義是不是能達到所謂的兩岸溝通，要打一個大問號。」

詹志宏在例行記者會上表示，海峽論壇的活動性質已經很明白，就是一個例行性的統戰活動，這是千真萬確的，「我們也即將可以看到，他們藉由這個機會，把以前收緊的一些兩岸交流的措施，或是兩岸的貿易行為，藉這個機會釋放給特定的人。」

▼海峽論壇即將登場。（圖／記者任以芳攝）



詹志宏指出，就我方政府的立場，是非常的支持兩岸健康有序交流，「這是我們既定的立場不會變，但是我們反對藉由這樣的一個場合來進行不必要的統戰作為。」

詹志宏還提到，他有一個好朋友在某廟宇當主委，就是俗稱的廟公，也被邀請去參加一個分論壇，「我說你幹嘛去，他說對方要請客，就去給人家請。」

詹志宏強調，這些活動的意義是不是能達到所謂的兩岸溝通，要打一個大問號，「兩岸的交流不要參雜政治的因素在裡面會比較圓滿，也比較符合健康有序。」

陸委會9日曾發出新聞稿表示，為防範中共對台統戰滲透，傷害我國家主權及民主憲政秩序，我國民眾及團體勿輕易參與「海峽論壇」，國人從事兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為，「國人勿配合或呼應中共對台統戰作為，成為中共統戰宣傳樣板。」