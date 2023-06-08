家有過動兒怎麼辦？建立親子連結很重要　醫：需要關心和引導

▲▼玉里醫院兒童精神科利用家長在門診等候之餘，舉辦「超級小英雄~-探索ADHD的超能力」衛教活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「小西今年上國小一年級，老師反應小西上課注意力不集中，容易分心，有時自己會站起來走動，或者玩桌上的鉛筆橡皮擦，而且一件事要叫很多次才會動作，有時一問三不知，常見的回答都是：不知道。小西放學回家只想到玩，要他寫功課一定要在旁督促，常常作業做到很晚才能寫完。」

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玉里醫院兒童精神科游舜杰主任說，注意力不足過動症（ADHD）是學齡期間常見診斷，ADHD孩子常因注意力問題，容易分心、不專心、恍神及發呆，過動的孩子也因衝動控制問題，易出現插嘴、打架、犯無心過錯等情形。

▲護理師帶領家長從不同的觀點來看過動症的兒童。

玉里醫院兒童精神科7日下午，利用家長在門診等候之餘，舉辦「超級小英雄~-探索ADHD的超能力」衛教活動，從不同的觀點來看過動症的兒童，護理科黃佩琪護理長表示，過動症的孩子就像個小火箭一樣，身體充滿了無窮的活力，會快速地跑、跳、轉個不停，衝動無所畏懼，並且敢於嘗試新的事物和面對挑戰，同時也像個冒險家，不斷去探索新的領域和尋找驚喜。

▲黃佩琪護理長說，建立親子連結是在ADHD醫療過程中非常重要的一環。

黃佩琪護理長提醒，家長可以教導孩子學習一些小技巧，可以更好地控制和調節自己的行為，例如使用計時器、減少環境干擾、充分的睡眠和適量的運動，同時也要學習試著整理工作清單，把要做的事一一列出來等等。黃護理長說，建立親子連結是在ADHD醫療過程中非常重要的一環，過動症孩子需要家人適當的支持和陪伴，引導他們善用這些超能力，就可以成為真正的超級小英雄。

▲黃佩琪護理長提醒家長可以教導孩子學習一些小技巧，可以更好地控制和調節自己的行為。

利用等候門診的時間，參與衛教講座的家長，頻頻詢問有關孩子的教養問題，玉里醫院兒青醫療成員現場立即答覆，活動中還舉行有獎徵答，只要正確說出答案，就可得到精美的小禮物，參與的家長紛紛表示，沒想到看診也能變成一件有趣的事，讓他們受益良多。

