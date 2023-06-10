25歲憂鬱症少女放棄全球500強offer　帶罹癌爺爺遊歷中國「相互治癒」

記者魏有德／綜合報導

大陸一名25歲少女小于在2018年底喪母，短短兩個月內，奶奶又因重病昏迷過世，再加上10月份得知爺爺罹癌的消息，多重打擊讓她患上中度憂鬱症，一連串變故使她重新思考生活的意義。就在疫情緩解後，她決定帶著爺爺來一趟遊歷中國之旅，她也把過程透過影片記錄下來，在影音平台上獲得許多網友暖心點讚。

▲25歲的少女小于帶著罹癌爺爺一同遊歷中國，感動許多人。（圖／翻攝九派新聞，下同）

《九派新聞》報導，湖南張家界25歲抑鬱症（憂鬱症）女生小于陪伴患癌爺爺環遊中國的視頻（影片，下同）引起網友的關注。兩個多月的時間裡，小于帶著癌症晚期的爺爺遊歷了景德鎮、婺源、黃山等著名景點，兩人相互扶持、相互照顧的視頻打動了無數網友。

小于表示，爺爺醫藥費的重擔壓在她的肩頭上，為了就近照顧，小于選擇在離家不遠的城市工作，一方面可以經常回家探視，另方面也能陪伴他在醫院抗癌，幸好，經過一段時間的治療，爺爺病情得到緩解，按時服用藥物即可控制。

這時，小于也決定在自己和爺爺病情穩定時，能一同出去走走，她表示，帶爺爺出門旅行不是一時興起或作秀，這次剛好是他生日的時候，3月19日從湖南出發，一路經過江西、浙江、上海、江蘇和安徽五個省份，「爺爺身體不太好，帶他出門長途旅行自己也猶豫過，最終還是決定自己累一點，把攻略做周全，多花點錢，讓爺爺玩得開心更重要。」

期間，小于曾收到一份來自上海的全球500強知名企業offer，最終因放心不下爺爺而選擇放棄這個機會，同時，她也選擇更加方便的自由職業，希望能帶著爺爺多走走。

旅程開始後，小于時不時在小紅書等社群平台上更新影片，有美食美景的打卡，也有祖孫倆在旅行過程中互相照顧的感人瞬間。小于強調，自從陪伴爺爺出門旅行後，心情也有所調整，感覺在慢慢恢復中，希望這些影片能給自己留下一些回憶。